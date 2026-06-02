烏克蘭至少13死！俄656架無人機夜襲　射8枚「極音速飛彈」破紀錄

▲ 基輔遭大規模空襲。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯1日至2日夜間對烏克蘭發動大規模無人機與飛彈攻擊，造成至少13人死亡、逾百人受傷，基輔、第聶伯羅等多地遭密集轟炸。烏方稱俄軍動用656架無人機與73枚飛彈，導致住宅、基礎設施與工業設施受創，基輔多處傳出火警與停電災情。

綜合《路透》等外媒，基輔凌晨接連傳出爆炸與警報聲，多棟高樓冒出濃煙，居民紛紛湧入地鐵站避難。市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，一棟24層住宅大樓疑似遭飛彈擊中導致部分坍塌，另有建築與幼兒園附近起火，該市至少4人死亡、逾60人受傷。

破紀錄極音速飛彈夜襲 基輔多處陷火海

烏克蘭空軍指出，俄方夜間共發射656架無人機與73枚飛彈，主要鎖定基輔等地，多數攻擊被攔截。官方稱約602架無人機與40枚飛彈被擊落或失效，其中包括8枚「鋯石」（Zircon）極音速巡弋飛彈，可能是開戰以來俄方使用這類飛彈數量最多的一次。

▲ 基輔建築遭轟炸竄火光。（圖／路透）

在第聶伯羅地區，飛彈與無人機攻擊造成9人死亡、35人受傷，其中包含一名救援人員疑遭「二次打擊」身亡。北東部哈爾科夫有10人受傷，南部札波羅熱工業設施遇襲，多地住宅、建物與遊樂場受損，災情持續擴大。

多地死傷 澤倫斯基求救盟友籲增援

烏克蘭總統澤倫斯基呼籲盟國提供更多防空支援，尤其是「愛國者」攔截飛彈，強調若無法有效防禦彈道飛彈與其他攻擊，類似襲擊將持續發生，並要求歐洲建立更完整的反飛彈防禦體系。波蘭武裝部隊作戰指揮部2日也表示，歐盟與北約成員國波蘭緊急出動軍機確保領空安全。

俄羅斯國防部則聲稱，這波針對國防工業的「大規模打擊」是為回應烏克蘭此前的攻擊，目標已經達成。另一方面，俄方稱夜間共擊落148架烏克蘭無人機，克拉斯諾達爾地區（Krasnodar）一座煉油廠遭襲起火，別爾哥羅德一名11歲兒童因無人機擊中住宅受傷，克里米亞賽凡堡防空系統也啟動攔截攻擊。