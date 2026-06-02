金融時報：美國擬在歐洲「擴大部署核武」　波蘭等國有興趣

▲德國空軍歐洲颱風戰機（Eurofighter Typhoon）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《金融時報》報導，美國正討論是否在更多歐洲北約國家部署核武，此舉旨在向盟友表明，減少常規軍事支持並不會弱化安全保證。此前，歐洲社會普遍擔憂，美國總統川普從歐洲大陸撤離美軍與關鍵武器系統的舉動。

美有意擴大核武部署 背後含意曝光

3名知情人士透露，美國官員已釋出開放信號，表明除了現行託管「可搭載核武轟炸機」的6國之外，不排除將核武擴大部署至其他盟國。這可能允許更多盟國擁有所謂的「美國雙重能力戰機」（DCA），此類飛機能夠執行核打擊任務。

其中2人表示，美國願意討論擴大核武部署規模，旨在展現美國提供核保護傘的承諾，即便北約盟友仍被敦促承擔更多常規防衛責任。

▼2014年9月，北約士兵在德國參加由美國陸軍歐洲司令部主導、美國歐洲司令部指揮的多國多兵種聯合演習。（圖／達志影像／美聯社）。

俄羅斯對烏克蘭的入侵，以及俄羅斯總統普丁反覆談及克里姆林宮的核能力，促使一些盟友更有興趣託管DCA。其中，最靠近俄羅斯邊境的波蘭和波羅的海國家，都表示很有興趣設立DCA基地，波蘭官員更公開表態希望託管核武。

北約內部討論正在進行中，但內容屬於高度機密，最終也可能不會導致核武共享計劃的任何變化。

核武共享計劃是什麼？這6國託管

目前北約核武共享計劃，涉及國家包括比利時、德國、義大利、荷蘭、土耳其和英國。這些國家獲准託管美國DCA與「前沿部署」核彈。這些部署在歐洲的武器由美軍負責保管與看守，使用權也完全由華府掌握。

根據北約，該計劃制定於冷戰時期，「向非核北約盟友提供平台，形塑盟友的核武政策與計劃，並且作為不獲取核武又能保證他們安全的方式。」