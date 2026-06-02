大發戰爭財！全球航班「改飛敘利亞」　月入1.8億過路費

▲ 一架半島航空 （Jazeera Airways）空中巴士A320neo從敘利亞大馬士革機場起飛。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗戰爭為敘利亞帶來意外之財，這個中東國家在14年內戰期間幾乎被全球航空業封鎖，如今搖身成為各大航空公司爭相借道的空中捷徑，每月光靠收過路費就可進帳近600萬美元。

根據《路透》，據敘利亞民航總局（GACA）統計，今年5月共有1萬1801架次航班穿越敘利亞領空，較今年2月伊朗戰爭爆發前的4267架次暴增逾一倍，更較去年同期大幅成長375%。

戰火封鎖空域 長程航班改走敘利亞

2月28日美以聯合空襲伊朗後衝突爆發，伊拉克與波斯灣一帶空域隨即關閉，全球多家航空公司被迫緊急重新規劃航線。儘管4月停火後空域陸續解禁，但據航班追蹤平台Flightradar24及AirNav數據，從杜拜、杜哈飛往歐洲的長程航班多數已改走敘利亞中部空域，而非回頭選擇伊拉克路線。

因飛越敘利亞不僅縮短飛行時間，還能有效壓低燃油成本，在國際油價持續高漲的情況下對航空公司極具吸引力。

敘利亞新政府把握這波商機，年初便將航班過境費調升至每架499美元，包括430美元飛行費及69美元通訊費，不論機型大小一律適用。相較之下，阿薩德（Bashar al-Assad）執政時期僅對小型飛機收取75美元，大型飛機則依重量計費。

新政府撈航空財 5月估賺1.86億

《路透》試算指出，敘利亞光是5月一個月的潛在過境收入便高達590萬美元（約新台幣1.86億元）。敘利亞民航總局對此拒絕置評。

局長霍薩里（Omar al-Hosari）對此表示樂觀，他向《路透》指出，「過境流量增加反映航空業對敘利亞領空的觀感正在出現實質轉變，各方開始重新將其視為區域航空網絡中可行且可靠的航線選項。」

他也說明，當局已更新航線規劃、重新評估交通模式，並加強導航、監控及空中交通管制系統，同時依循國際民航組織（ICAO）標準引進風險評估機制。

敘利亞基礎建設升級 歐美航安機構仍示警

據土耳其交通部長烏拉奧盧（Abdulkadir Uraloglu），敘利亞去年底獲得土耳其提供的先進雷達與導航系統，升級大馬士革國際機場基礎建設。但航空風險監測機構OPSGroup警告，敘利亞領空目前僅維持「程序管制」方式運作，即最基礎的航管模式，被認為仍存在風險。

歐洲航空安全機構仍建議各航空公司避免飛越敘利亞及周邊地區，亞洲與北美航空公司也大致繞過中東空域。據航空業官員透露，目前敘利亞的過境流量仍不及內戰前的一半，主要受益者集中波斯灣地區航空公司。