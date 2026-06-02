　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

大發戰爭財！全球航班「改飛敘利亞」　月入1.8億過路費

▲▼一架半島航空 （Jazeera Airways）空中巴士 A320neo從敘利亞大馬士革機場起飛。（圖／路透）

▲ 一架半島航空 （Jazeera Airways）空中巴士A320neo從敘利亞大馬士革機場起飛。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗戰爭為敘利亞帶來意外之財，這個中東國家在14年內戰期間幾乎被全球航空業封鎖，如今搖身成為各大航空公司爭相借道的空中捷徑，每月光靠收過路費就可進帳近600萬美元。

根據《路透》，據敘利亞民航總局（GACA）統計，今年5月共有1萬1801架次航班穿越敘利亞領空，較今年2月伊朗戰爭爆發前的4267架次暴增逾一倍，更較去年同期大幅成長375%。

戰火封鎖空域　長程航班改走敘利亞

2月28日美以聯合空襲伊朗後衝突爆發，伊拉克與波斯灣一帶空域隨即關閉，全球多家航空公司被迫緊急重新規劃航線。儘管4月停火後空域陸續解禁，但據航班追蹤平台Flightradar24及AirNav數據，從杜拜、杜哈飛往歐洲的長程航班多數已改走敘利亞中部空域，而非回頭選擇伊拉克路線。

因飛越敘利亞不僅縮短飛行時間，還能有效壓低燃油成本，在國際油價持續高漲的情況下對航空公司極具吸引力。

敘利亞新政府把握這波商機，年初便將航班過境費調升至每架499美元，包括430美元飛行費及69美元通訊費，不論機型大小一律適用。相較之下，阿薩德（Bashar al-Assad）執政時期僅對小型飛機收取75美元，大型飛機則依重量計費。

新政府撈航空財　5月估賺1.86億

《路透》試算指出，敘利亞光是5月一個月的潛在過境收入便高達590萬美元（約新台幣1.86億元）。敘利亞民航總局對此拒絕置評。

局長霍薩里（Omar al-Hosari）對此表示樂觀，他向《路透》指出，「過境流量增加反映航空業對敘利亞領空的觀感正在出現實質轉變，各方開始重新將其視為區域航空網絡中可行且可靠的航線選項。」

他也說明，當局已更新航線規劃、重新評估交通模式，並加強導航、監控及空中交通管制系統，同時依循國際民航組織（ICAO）標準引進風險評估機制。

敘利亞基礎建設升級　歐美航安機構仍示警

據土耳其交通部長烏拉奧盧（Abdulkadir Uraloglu），敘利亞去年底獲得土耳其提供的先進雷達與導航系統，升級大馬士革國際機場基礎建設。但航空風險監測機構OPSGroup警告，敘利亞領空目前僅維持「程序管制」方式運作，即最基礎的航管模式，被認為仍存在風險。

歐洲航空安全機構仍建議各航空公司避免飛越敘利亞及周邊地區，亞洲與北美航空公司也大致繞過中東空域。據航空業官員透露，目前敘利亞的過境流量仍不及內戰前的一半，主要受益者集中波斯灣地區航空公司。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 1 2433 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黃仁勳報明牌「下一家兆美元公司」　美股盤前飆漲27%
殉職飛官盧季佑盡孝婉拒升遷　父淚崩：以兒子為榮
繳水電費雲端發票中百萬　獎落3縣市
百萬股民注意！00919增刪18檔成份股
失事過程曝！　T-34機鼻朝下「直接墜毀」
快訊／繳停車費　拿到200萬中獎發票！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

慘遭變態跟蹤虐殺！韓17歲女學生「夢想是救人」　母曝死不瞑目

烏克蘭至少13死！俄656架無人機夜襲　射8枚「極音速飛彈」破紀錄

伊朗仍在討論「協議最終草案」　官媒稱2原因：須極度謹慎

船身炸大洞！伊朗官媒公布「貨輪遇襲片」　革命衛隊宣稱報復

日本麻疹拉警報！確診破500例「較去年暴增4倍」　東京成最大疫區

金融時報：美國擬在歐洲「擴大部署核武」　波蘭等國有興趣

大發戰爭財！全球航班「改飛敘利亞」　月入1.8億過路費

富士山封山「擋不住登山客」　每年一萬人硬闖！山難死者人數曝

監獄裝冷氣！法務部花2487萬「人民血汗錢」對抗酷暑　韓國人氣炸

水泥封井藏屍！她赴約竟與司機雙亡　柬警逮捕「1中國嫌犯」

96歲奶奶淚等不了她5年　台大鄧立潔跨界柏克萊致詞：深感博士的重量

許常德為72歲陳盈潔籌備後事　驚傳病危「就這幾天了」　離婚20年前夫最後探視

陸妻控薔妹霸占千萬！　家暴、騙婚、騙孕　八大罪狀一次看　薔薔切割親妹

韓版兆元宴！黃仁勳宴請三星、SK海力士　北市熱炒店登場

獨／女優下海被抓畫面曝！穿短裙坐床上...淚眼汪汪神情超委屈

黃仁勳發表與聯發科合作N1X晶片　大讚「世上最令人驚豔的晶片」

黃仁勳演講動畫充滿台灣味　宣布Vera Rubin全面量產！

黃仁勳5家愛店上背板　台積電、台股都飆高！

貓被爸爸嫌吵瘋狂頂嘴　一點委屈都不能受XD

鄭容和開球喊緊張！姜敏赫應援不想扯後腿　CNBLUE大巨蛋嗨翻

慘遭變態跟蹤虐殺！韓17歲女學生「夢想是救人」　母曝死不瞑目

烏克蘭至少13死！俄656架無人機夜襲　射8枚「極音速飛彈」破紀錄

伊朗仍在討論「協議最終草案」　官媒稱2原因：須極度謹慎

船身炸大洞！伊朗官媒公布「貨輪遇襲片」　革命衛隊宣稱報復

日本麻疹拉警報！確診破500例「較去年暴增4倍」　東京成最大疫區

金融時報：美國擬在歐洲「擴大部署核武」　波蘭等國有興趣

大發戰爭財！全球航班「改飛敘利亞」　月入1.8億過路費

富士山封山「擋不住登山客」　每年一萬人硬闖！山難死者人數曝

監獄裝冷氣！法務部花2487萬「人民血汗錢」對抗酷暑　韓國人氣炸

水泥封井藏屍！她赴約竟與司機雙亡　柬警逮捕「1中國嫌犯」

慘遭變態跟蹤虐殺！韓17歲女學生「夢想是救人」　母曝死不瞑目

竹市啟動校園科技培力計畫　半導體與無人機課程培育未來人才

黃仁勳看三星罷工　霸氣喊「員工要盡可能多拿、看我公司就知道」

被演算法推薦「買私人飛機文」！一票起鬨：沒雙層，不買

空軍訓練機失事2飛官殉職　民進黨明選對會、提名記者會暫緩

緩解產期價格波動！鍾佳濱力拓多元通路　助屏東蕉、芋產業加值

竹市115年「前進社區」巡講啟動　深入社區與科技園區推廣健康識能

畢業季限定！太平媽祖獎20年不間斷　萬名學子珍藏媽祖祝福

放假就回家！殉職飛官盧季佑盡孝婉拒升遷　父淚崩：以兒子為榮

草屯、竹山2鎮8筆縣有耕地放租　開放有志務農縣民和青年申請

喻虹淵嫁仔仔10年　解答大家「最好奇的事」XD

國際熱門新聞

泰38歲逆子傳求愛簡訊「逼親媽性交」

比爾蓋茲自爆「外遇超過20次」　

日三陸外海「慢速滑移」加速　恐引大地震

輝達徵「簡報設計師」條件曝　年薪上看649萬

川普飆罵納坦雅胡：你他X在搞什麼鬼？

俄深夜狂轟基輔　愛國者啟動攔截畫面曝

輝達飆紅逾6％、台積電ADR漲逾4％　那指、標普500創高

法務部花2487萬「監獄裝冷氣」！韓國人氣炸

川普：有望與伊朗在未來一周達成協議

薔蜜襲沖繩釀11傷　暴風圈明直撲日本關東

美伊破局？川普：談判進展迅速　以色列已停止攻擊黎巴嫩

伊朗傳暫停與美談判　要以軍撤出黎

Booking.com爆個資外洩　日多家飯店示警

波斯灣再傳爆炸！　貨輪連遭2波攻擊爆炸

更多熱門

相關新聞

美3武器系統　補回戰前庫存恐耗3至4年

美3武器系統　補回戰前庫存恐耗3至4年

美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）於27日發布最新分析報告指出，美國在伊朗戰爭中嚴重消耗飛彈庫存，部分關鍵武器系統庫存要恢復至戰前水準，恐怕需要長達數年時間。

伊朗革命衛隊：擊落美軍「死神」無人機

伊朗革命衛隊：擊落美軍「死神」無人機

美伊關鍵調解人！　巴基斯坦陸軍參謀長訪中

美伊關鍵調解人！　巴基斯坦陸軍參謀長訪中

一票玩00642U！不敗教主「2關鍵」勸退：腳麻跑不掉

一票玩00642U！不敗教主「2關鍵」勸退：腳麻跑不掉

美伊協議草案曝光！　停火60天換石油解禁

美伊協議草案曝光！　停火60天換石油解禁

關鍵字：

敘利亞航空伊朗戰爭航空領空過境費中東局勢

讀者迴響

熱門新聞

金曲歌后消失2個月「證實罹乳癌二期」

獨／知名AV女優來台下海　「天然美少女」身分曝

F級女優來台賣淫　AV達人26字評論

獨／女優下海被抓畫面曝！淚眼汪汪神情超委屈

快訊／現場畫面曝光！岡山空軍官校教練機墜毀　2飛行員殉職

快訊／空軍T-34初級教練機失事墜毀　2飛官殉職

去泰國旅遊！他不聽勸「只帶信用卡」慘被遣返

李珠珢穿太清涼？台韓網友吵翻天

「江南大叔」Psy違法拿藥案移送檢方！

身價2697億！「台灣第8富人」生日現場照曝光

輝達一早發「33秒神片」看餓大票人　網激讚：台北賺爛了

7檔飆股「抓去關」　力積電明起處置到6／15

來喬病床！民代「搬出強大擋箭牌」　阿公阿嬤秒縮了

本土AV女優伊芙蝶入行4年宣布引退！

台股站上45000點　中經院示警

更多

最夯影音

更多
96歲奶奶淚等不了她5年　台大鄧立潔跨界柏克萊致詞：深感博士的重量

96歲奶奶淚等不了她5年　台大鄧立潔跨界柏克萊致詞：深感博士的重量
許常德為72歲陳盈潔籌備後事　驚傳病危「就這幾天了」　離婚20年前夫最後探視

許常德為72歲陳盈潔籌備後事　驚傳病危「就這幾天了」　離婚20年前夫最後探視

陸妻控薔妹霸占千萬！　家暴、騙婚、騙孕　八大罪狀一次看　薔薔切割親妹

陸妻控薔妹霸占千萬！　家暴、騙婚、騙孕　八大罪狀一次看　薔薔切割親妹

韓版兆元宴！黃仁勳宴請三星、SK海力士　北市熱炒店登場

韓版兆元宴！黃仁勳宴請三星、SK海力士　北市熱炒店登場

獨／女優下海被抓畫面曝！穿短裙坐床上...淚眼汪汪神情超委屈

獨／女優下海被抓畫面曝！穿短裙坐床上...淚眼汪汪神情超委屈

熱門快報

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面