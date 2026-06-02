富士山封山「擋不住登山客」　每年一萬人硬闖！山難死者人數曝

▲封山期間，平均每年約有1萬人闖入富士山。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本富士山在封山期間仍出現大量「非法登山」問題，甚至有人死於山難，引發關注。日媒與定位數據公司合作分析，發現每年非開放登山季，約有多達1萬人闖入富士山，且即便設有禁止通行標誌與警示措施，違規行為仍未明顯改善，凸顯封山管理漏洞與潛在安全風險持續擴大。

根據日媒《讀賣新聞》，富士山正式開放時間為每年7月初至9月10日，其餘時間皆屬封山期。靜岡縣、山梨縣依道路法規定，已在登山道5至6合目設置告示牌與路障，全面禁止通行，強調封山期間登山風險極高，包含氣候劇變與迷路、失溫等事故，呼籲民眾避免在管制期間登山。

然而實際情況顯示，封山期間仍有不少人冒險登山。靜岡、山梨兩縣警方統計，2019年至2025年間，封山期相關山難事故共計79人，其中19人不幸死亡，顯示危險情況並未因管制措施而有效降低。

《讀賣新聞》與位置資訊分析公司「Location AI」進一步合作，從日本境內約9300萬支智慧型手機的匿名定位數據進行推估，分析2019年至2025年間封山期的人流狀況。結果顯示（排除2020年新冠疫情行動限制期間），每年約有8000至1萬2000人闖進富士山登山道，平均每年約1萬人左右闖入。

數據顯示，富士山登山高峰集中在6月與9月初，分別是開山前與封山初期；路線分布方面，以可從五合目直接進入、距離山頂較短的富士宮路線最為熱門，占比約達5成。從年齡層觀察，50歲以上族群占比超過一半，顯示中高齡登山者比例偏高。

然而，該分析並未納入訪日外國旅客數據。報導指出，富士山在開山期間的登山者中，外國人占比約2至5成，且封山期間亦曾發生外籍登山客山難，因此若納入外國人，實際違規登山人數可能進一步增加。

對於統計結果，富士宮路線所在的靜岡縣富士宮市相關負責人表示，「數據比預期更高，因此將與縣府合作，研議更有效的對策。」