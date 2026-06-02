水泥封井藏屍！她赴約竟與司機雙亡　柬警逮捕「1中國嫌犯」

▲柬埔寨警方根據中國籍嫌犯（左）的供述，在被水泥封死的排水井裡，尋獲2名死者遺體。（圖／翻攝柬中時報）



記者吳美依／綜合報導

柬埔寨首都金邊發生一起震驚社會的雙屍命案。2名受害者失蹤近10天後，6月1日被發現遺體埋在一處空地的排水井內，井口還被澆灌水泥封死。警方已循線逮捕一名中國籍嫌犯，還有另一名中國籍嫌犯在逃。

水泥封井藏屍 現場尋獲大量工具

《柬中時報》報導，死者分別為38歲計程車司機艾金順、36歲跨性別女子唐西蒙（綽號Leyley），兩人都在5月23日失蹤。警方調查後鎖定2名中國籍嫌犯，根據其中一人落網後供述的線索，循線找到地點並尋獲2具遺體。

警方還在現場查獲木柄斧頭、金屬球棒、抹刀、電線、塑膠束帶等疑似作案工具。法醫鑑定指出，艾金順左腳遭利器砍斷主要血管失血死亡，唐西蒙則被電線與束帶捆縛後勒斃，兩人均被確認屬於他殺。

不過，警方懷疑還有更多人涉案，目前仍在追捕潛在共犯。

赴客約音訊全無 2受害者同日失蹤

艾金順家屬5月23日發現他失聯後立刻報警，警方2天後在南部干拉省見遂縣尋獲他平時工作所開的計程車，接下來幾天就無更多進展，直到6月1日才尋獲遺體。

唐西蒙生前在卡拉OK店工作，其男友表示，5月23日晚間她接受客人邀約，由平日固定接送的計程車司機載走後便音訊全無。他曾透過手機定位苦尋女友卻毫無所獲，才決定報警處理，未料最終等來噩耗。