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比爾蓋茲認了！　員工大會自爆「外遇超過20次」　

▲▼比爾蓋茲（Bill Gates）與梅林達（Melinda Gates）。（圖／路透）

▲比爾蓋茲（Bill Gates）與前妻梅琳達（Melinda Gates）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

長年熱心公益、曾多年蟬聯全球首富寶座的微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茲，不久前才被爆出尋芳染性病求醫，優質形象一夕崩壞。沒想到媒體近日再度投下震撼彈，爆料他與前妻協商離婚時，曾被控前後共出軌超過20次，甚至在自家的員工大會上親口認了部分細節，連自家員工聽了都直呼不敢置信。

員工大會自爆「出軌逾20次」

根據《紐約郵報》報導，現年70歲的比爾蓋茲（Bill Gates）今年2月在蓋茲基金會（Gates Foundation）一場氣氛低迷的內部員工大會上，被問到與已故「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係時，當場向員工致歉，並坦承自己確實有過婚外情。

知情人士向《華爾街日報》透露，蓋茲雖然在會中僅大方承認「艾普斯坦檔案」中紀錄的兩段地下情，但隨後卻自己爆料，在2021年與前妻梅琳達（Melinda）辦理離婚訴訟期間，竟然被指控了「超過20段婚外情」，讓在場員工聽了目瞪口呆。

俄國橋牌手、美女科學家都入列

隨著報導曝光，比爾蓋茲的偷吃對象也隨之浮上檯面。蓋茲坦承與2名俄羅斯女子有染，其中一人是他在2010年一場比賽中認識的俄國橋牌選手安東諾娃（Mila Antonova），女方後來為了幫橋牌學院找資金而結識艾普斯坦，艾普斯坦還大方出資幫她付軟體寫作學校的學費。

▲▼ 微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與女性的合影出現在艾普斯坦檔案中。（圖／路透）

▲比爾蓋茲與女性的合影出現在艾普斯坦檔案中。（圖／路透）

另一名神祕女子身分尚未公開，但蓋茲在會中稱她為「俄羅斯核子物理學家」，兩人是「透過商業活動」相識，對方隨後在他旗下的核能公司「泰拉能源」（TerraPower）工作了兩年。

據傳，當時憂心忡忡的員工被告知該女子其實是為母公司工作，但這番欲蓋彌彰的解釋，反而讓員工聽得一頭霧水。

淫魔富豪藉機勒索？發言人怒斥：一派胡言

根據爆料，艾普斯坦與蓋茲的首席科技顧問尼科利奇（Boris Nikolic）在2013年的往來郵件中，隱約透露出艾普斯坦當時似乎發現了蓋茲的婚外情，並企圖以此作為把柄威脅他。

郵件內容甚至暗示，尼科利奇曾協助蓋茲取得藥物，以應對與俄羅斯女孩發生性關係後帶來的後果。對此，蓋茲的發言人嚴正斥責，暗示蓋茲染上性病的說法「簡直荒謬至極，且完全是一派胡言」。

對於排山倒海的指控，結縭27年的蓋茲過去曾低聲下氣向梅琳達道歉，但堅稱自己與艾普斯坦會面期間「絕無任何不法行為」，也沒有去過對方聲名狼藉的加勒比海私人島嶼小聖詹姆斯島（Little St. James）。

而梅琳達先前就曾公開表態，前夫與艾普斯坦的私交，正是導致兩人婚姻破裂的主因之一。目前，蓋茲基金會與泰拉能源均未對置評請求做出即時回應。

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