嵐東京巨蛋最終場爆「闖入偷拍」！3男混入現場遭逮　手法超誇張

▲天團「嵐」26年半活動落幕！ 5萬人哭翻東京巨蛋。（圖／翻攝自X／ARASHI）

記者羅翊宬／編譯

日本人氣偶像天團「嵐」進行巡演，在東京巨蛋進行最終場演唱會時，3名男子在未購票的狀況下闖入拍攝，其中有人持過去打工時使用的工作證從員工通道闖入，也有人尾隨入場或假扮成施工人員，事後遭警方依侵入建築物等罪嫌逮捕，3名男子向警方坦承犯案。

根據《日本放送協會》，事件發生於5月31日晚間，當時「嵐」正在位於東京都文京區的東京巨蛋舉行巡迴演唱會最終場演出，警方隨後以「侵入建築物」等罪嫌逮捕3名男子，年齡分別為20多歲與70多歲，共計2名20多歲男子以及1名70多歲上班族。

調查指出，其中25歲的兼職男子過去曾在東京巨蛋打工，他使用過去工作時所持有的出入業者職員證，從關係人士專用通道混入場內；另一名20多歲男子則未持有票券，直接尾隨一般觀眾進入會場；至於70多歲男子則戴上安全帽，刻意偽裝成施工人員，從工作人員通道進入場館。

3名男子進入會場後，在場內觀看演出並進行拍攝，隨即被發現異狀的警備人員制伏、當場逮捕。面對警方調查，3名嫌犯均承認犯行，其中2名20多歲男子表示，「我們想看嵐的演唱會」；70多歲男子則供稱，「我打算把拍到的照片拿去販售牟利」。警方目前正進一步追查詳細犯案經過與相關責任。