日本麻疹拉警報！確診破500例「較去年暴增4倍」　東京成最大疫區

圖文／鏡週刊

日本麻疹疫情持續升溫。日本國立健康危機管理研究機構（JIHS）今（2日）公布最新統計，今年截至5月24日止，全國累計麻疹患者已達511人，不僅突破500人大關，更較去年同期暴增約4倍，創下近10年來第二高紀錄，引發當局高度警戒。

麻疹被認為是傳染力最強的病毒性疾病之一，主要透過空氣傳播，感染後通常經過約10天潛伏期，患者會出現發燒、咳嗽、紅疹等症狀，嚴重時甚至可能併發肺炎等重症。由於病毒極易在人群間擴散，疫情升溫也讓日本公共衛生體系面臨不小壓力。

從各地疫情分布來看，東京都成為重災區，累計通報253例，占全國總病例數將近一半。僅在5月18日至24日的一週內，全國就新增11名患者，其中東京就占了8人，顯示首都圈仍是疫情擴散的主要熱點。

面對感染人數快速攀升，日本厚生勞動省已緊急召開全國地方政府說明會，研商防疫對策，同時呼籲民眾確認自身麻疹疫苗接種紀錄。當局也提醒，若出現發燒、出疹等疑似症狀，應儘量避免外出並盡速就醫，以降低病毒進一步傳播風險。

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