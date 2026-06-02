　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

颱風「薔蜜」狂掃日本！沖繩16傷、鹿兒島急撤22萬人　寶可夢休園

▲▼受到今年第6號颱風薔蜜影響，沖繩縣那霸市慘遭暴風雨襲擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲受到今年第6號颱風薔蜜影響，沖繩縣那霸市慘遭暴風雨襲擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

今年第6號中颱「薔蜜」持續逼近日本本州、九州與四國，已對沖繩縣造成災情與交通混亂。颱風今（2）日掠過沖繩與鹿兒島縣奄美市一帶後北上，沖繩至少16人受傷，鹿兒島市更緊急對12萬9413戶、約22萬人發布避難指示。當局警告，3日到4日恐出現線狀雨帶，引發豪雨與土石災害風險。

根據《日本放送協會》，日本氣象廳資料顯示，颱風目前位在鹿兒島縣屋久島附近海域，正朝九州南部、四國與本州太平洋側北上移動，預計明（3）日前後逼近日本本州。氣象廳指出，九州南部、四國、近畿與東海地區在3日之前最需警戒，恐出現線狀雨帶，導致災害風險「急速升高」。

部分地區單日降雨量甚至達350毫米以上，並伴隨瞬間風速達每秒30至35公尺的強陣風與8至9公尺巨浪。

▲▼受到今年第6號颱風薔蜜影響，沖繩縣那霸市路樹折斷倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲受到今年第6號颱風薔蜜影響，沖繩縣那霸市路樹折斷倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

截至2日上午，已有16人因強風跌倒或遭飛散物擊中而受傷，同時傳出住宅屋頂受損、窗戶破裂等至少15起建物損害案例，另有32起路樹倒塌與1起路燈倒塌。通訊方面，多家電信業者在沖繩與奄美部分地區出現訊號中斷或不穩定情況，部分緊急通報服務也受影響。電力公司統計，鹿兒島與沖繩已有數萬戶停電。

疏散方面，鹿兒島市2日上午針對沿海、河川與山坡等高風險區域，共12萬9413戶、22萬2606人發布避難指示，屬於警戒等級4，要求居民立即離開危險區域。日本政府也透過官房長官木原稔，呼籲民眾依照地方政府指示盡早避難，並強調颱風可能持續影響至3日後，甚至波及首都圈交通。

▲▼受到今年第6號颱風薔蜜影響，宮崎機場緊急關閉。（圖／達志影像／美聯社）

▲受到今年第6號颱風薔蜜影響，宮崎機場緊急關閉。（圖／達志影像／美聯社）

航空方面，2日已有超過330班往返九州的航班取消，3日仍預計再有約280班停飛。鐵路部分，東海道新幹線與多條在來線3日可能出現停駛或延誤，首都圈部分路線已提前宣布停駛。

高速公路方面，多個區間預計將視風雨狀況封閉，包括沖繩自動車道（高速公路）2日上午11時全線封閉，其他高速公路部分路段則實施通行管制。海運亦受影響，東京灣渡輪已宣布部分航班後提前停航，並預計3日全日停駛。

觀光與大型設施亦受波及。位於東京讀賣樂園內的寶可夢主題戶外園區「Poképark KANTO」宣布因颱風接近，3日全天臨時休園，已購票者將全額退費，預計5日後恢復正常營運。官方強調以遊客安全為優先，呼籲民眾留意後續公告。

▼受到今年第6號颱風薔蜜影響，位於日本四國的高知縣室戶市沿岸，遭受巨浪拍打。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼受到今年第6號颱風薔蜜影響，位於日本四國的高知縣室戶市沿岸，遭受巨浪拍打。（圖／達志影像／美聯社）▲▼日本宮崎縣串間市沿岸遭巨浪拍打。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本宮崎縣串間市沿岸遭巨浪拍打。（圖／達志影像／美聯社）

另外，原預計2日在甲子園球場進行的阪神虎、埼玉西武獅對決的第一回賽事，也因颱風逐步靠近而在稍早的中午12時45分宣布停賽。

氣象單位提醒，此次颱風東側帶有大量水氣，可能形成「大氣河流」效應，即使在遠離颱風中心地區也可能出現極端降雨。專家指出，一旦水氣帶被推向陸地，將有機會引發線狀降水帶與連續性豪雨，呼籲民眾持續關注最新氣象資訊並及早做好防災準備。

▼日本時間2日下午2時45分，颱風薔蜜接近九州地區。（圖／日本國氣象廳）

▲▼日本時間2日下午2時45分，颱風薔蜜接近九州地區。（圖／日本國氣象廳）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 1 2433 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
將「脫黨參選」彰化縣長　嗆：賴清德來也沒用
00878刷新高　換股增5檔、刪4檔
快訊／「起飛21分鐘」失事！2中校飛官墜機殉職　軍方說明時間
金曲歌后罹乳癌二期　醫揭12警訊：早期大多不會痛
開挖瞬間鼻酸　女嬰慘被「全身赤裸埋屍」
被問台積電！英特爾陳立武喊「和輝達一樣」　不是對手而是夥伴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本麻疹拉警報！確診破500例「較去年暴增4倍」　東京成最大疫區

金融時報：美國擬在歐洲「擴大部署核武」　波蘭等國有興趣

大發戰爭財！全球航班「改飛敘利亞」　月入1.8億過路費

富士山封山「擋不住登山客」　每年一萬人硬闖！山難死者人數曝

監獄裝冷氣！法務部花2487萬「人民血汗錢」對抗酷暑　韓國人氣炸

水泥封井藏屍！她赴約竟與司機雙亡　柬警逮捕「1中國嫌犯」

川普簽字！調降鋼鋁製品進口關稅「最低10%」　8日起生效

颱風「薔蜜」狂掃日本！沖繩16傷、鹿兒島急撤22萬人　寶可夢休園

比爾蓋茲認了！　員工大會自爆「外遇超過20次」　

婚禮當晚墜機！　新娘睜眼心碎目睹「丈夫倒她胸口」已斷氣

96歲奶奶淚等不了她5年　台大鄧立潔跨界柏克萊致詞：深感博士的重量

許常德為72歲陳盈潔籌備後事　驚傳病危「就這幾天了」　離婚20年前夫最後探視

陸妻控薔妹霸占千萬！　家暴、騙婚、騙孕　八大罪狀一次看　薔薔切割親妹

韓版兆元宴！黃仁勳宴請三星、SK海力士　北市熱炒店登場

獨／女優下海被抓畫面曝！穿短裙坐床上...淚眼汪汪神情超委屈

黃仁勳發表與聯發科合作N1X晶片　大讚「世上最令人驚豔的晶片」

黃仁勳演講動畫充滿台灣味　宣布Vera Rubin全面量產！

黃仁勳5家愛店上背板　台積電、台股都飆高！

貓被爸爸嫌吵瘋狂頂嘴　一點委屈都不能受XD

鄭容和開球喊緊張！姜敏赫應援不想扯後腿　CNBLUE大巨蛋嗨翻

日本麻疹拉警報！確診破500例「較去年暴增4倍」　東京成最大疫區

金融時報：美國擬在歐洲「擴大部署核武」　波蘭等國有興趣

大發戰爭財！全球航班「改飛敘利亞」　月入1.8億過路費

富士山封山「擋不住登山客」　每年一萬人硬闖！山難死者人數曝

監獄裝冷氣！法務部花2487萬「人民血汗錢」對抗酷暑　韓國人氣炸

水泥封井藏屍！她赴約竟與司機雙亡　柬警逮捕「1中國嫌犯」

川普簽字！調降鋼鋁製品進口關稅「最低10%」　8日起生效

颱風「薔蜜」狂掃日本！沖繩16傷、鹿兒島急撤22萬人　寶可夢休園

比爾蓋茲認了！　員工大會自爆「外遇超過20次」　

婚禮當晚墜機！　新娘睜眼心碎目睹「丈夫倒她胸口」已斷氣

假代工真詐財！基隆女被騙1.3萬還想匯款　警銀聯手阻二度遭詐

警攻堅毒鴛鴦急衝頂樓仍落網　驚見3千包水果口味毒咖啡

土方之亂略緩解　全台4月開工戶數重返萬戶

夏季清爽系3道食譜！小黃瓜涼拌、綠豆百合甜湯消暑零負擔

金在中宿舍遭強吻！金俊秀揭私生飯闖廁所尾隨：很大的創傷

30歲文組男自嘲「劣勢開局」　靠2支股票翻倍存到900萬

伴手禮沒託運全掰！她買人氣布丁、明太子醬傻了：都算液體

發現主人腳受傷　貓主子突變「貼心小看護」一步步陪馬麻上樓梯

大甲郵局旁5車遭砸！男丟磚塊石頭「車窗破大洞」　警迅速逮人

空軍2中校訓練墜機殉職　軍方：起飛到失事未呼叫任何問題

薔妹被陸妻控「孕期出軌＋家暴」　「遭設計結婚懷孕」：以後法院說

國際熱門新聞

泰38歲逆子傳求愛簡訊「逼親媽性交」

日三陸外海「慢速滑移」加速　恐引大地震

比爾蓋茲自爆「外遇超過20次」　

川普飆罵納坦雅胡：你他X在搞什麼鬼？

輝達徵「簡報設計師」條件曝　年薪上看649萬

俄深夜狂轟基輔　愛國者啟動攔截畫面曝

輝達飆紅逾6％、台積電ADR漲逾4％　那指、標普500創高

川普：有望與伊朗在未來一周達成協議

薔蜜襲沖繩釀11傷　暴風圈明直撲日本關東

美伊破局？川普：談判進展迅速　以色列已停止攻擊黎巴嫩

伊朗傳暫停與美談判　要以軍撤出黎

Booking.com爆個資外洩　日多家飯店示警

波斯灣再傳爆炸！　貨輪連遭2波攻擊爆炸

紐時：川普對美國實力「根本性誤判」　美伊陷僵局

更多熱門

相關新聞

富士山封山「擋不住登山客」　每年萬人硬闖

富士山封山「擋不住登山客」　每年萬人硬闖

日本富士山在封山期間仍出現大量「非法登山」問題，甚至有人死於山難，引發關注。日媒與定位數據公司合作分析，發現每年非開放登山季，約有多達1萬人闖入富士山

法務部花2487萬「監獄裝冷氣」！韓國人氣炸

法務部花2487萬「監獄裝冷氣」！韓國人氣炸

日菲談判EEZ劃界　外交部責成駐館洽請兩國政府提供「海域劃界」詳情

日菲談判EEZ劃界　外交部責成駐館洽請兩國政府提供「海域劃界」詳情

嵐東京巨蛋最終場爆「闖入偷拍」　3男遭逮

嵐東京巨蛋最終場爆「闖入偷拍」　3男遭逮

陸海警台灣東部海域「執法巡查」 陸官媒分析「完成史上三個首次」

陸海警台灣東部海域「執法巡查」 陸官媒分析「完成史上三個首次」

關鍵字：

日韓要聞颱風薔蜜日本沖繩九州鹿兒島寶可夢甲子園新幹線停飛

讀者迴響

熱門新聞

金曲歌后消失2個月「證實罹乳癌二期」

獨／知名AV女優來台下海　「天然美少女」身分曝

獨／女優下海被抓畫面曝！淚眼汪汪神情超委屈

F級女優來台賣淫　AV達人26字評論

快訊／空軍T-34初級教練機失事墜毀　2飛官殉職

快訊／現場畫面曝光！岡山空軍官校教練機墜毀　2飛行員殉職

去泰國旅遊！他不聽勸「只帶信用卡」慘被遣返

李珠珢穿太清涼？台韓網友吵翻天

「江南大叔」Psy違法拿藥案移送檢方！

7檔飆股「抓去關」　力積電明起處置到6／15

輝達一早發「33秒神片」看餓大票人　網激讚：台北賺爛了

身價2697億！「台灣第8富人」生日現場照曝光

台股站上45000點　中經院示警

台灣人夫組「後宮極樂園」小四認了激戰多次　正宮崩潰敗訴還賠錢

本土AV女優伊芙蝶入行4年宣布引退！

更多

最夯影音

更多
96歲奶奶淚等不了她5年　台大鄧立潔跨界柏克萊致詞：深感博士的重量

96歲奶奶淚等不了她5年　台大鄧立潔跨界柏克萊致詞：深感博士的重量
許常德為72歲陳盈潔籌備後事　驚傳病危「就這幾天了」　離婚20年前夫最後探視

許常德為72歲陳盈潔籌備後事　驚傳病危「就這幾天了」　離婚20年前夫最後探視

陸妻控薔妹霸占千萬！　家暴、騙婚、騙孕　八大罪狀一次看　薔薔切割親妹

陸妻控薔妹霸占千萬！　家暴、騙婚、騙孕　八大罪狀一次看　薔薔切割親妹

韓版兆元宴！黃仁勳宴請三星、SK海力士　北市熱炒店登場

韓版兆元宴！黃仁勳宴請三星、SK海力士　北市熱炒店登場

獨／女優下海被抓畫面曝！穿短裙坐床上...淚眼汪汪神情超委屈

獨／女優下海被抓畫面曝！穿短裙坐床上...淚眼汪汪神情超委屈

熱門快報

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面