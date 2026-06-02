颱風「薔蜜」狂掃日本！沖繩16傷、鹿兒島急撤22萬人　寶可夢休園

▲受到今年第6號颱風薔蜜影響，沖繩縣那霸市慘遭暴風雨襲擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

今年第6號中颱「薔蜜」持續逼近日本本州、九州與四國，已對沖繩縣造成災情與交通混亂。颱風今（2）日掠過沖繩與鹿兒島縣奄美市一帶後北上，沖繩至少16人受傷，鹿兒島市更緊急對12萬9413戶、約22萬人發布避難指示。當局警告，3日到4日恐出現線狀雨帶，引發豪雨與土石災害風險。

根據《日本放送協會》，日本氣象廳資料顯示，颱風目前位在鹿兒島縣屋久島附近海域，正朝九州南部、四國與本州太平洋側北上移動，預計明（3）日前後逼近日本本州。氣象廳指出，九州南部、四國、近畿與東海地區在3日之前最需警戒，恐出現線狀雨帶，導致災害風險「急速升高」。

部分地區單日降雨量甚至達350毫米以上，並伴隨瞬間風速達每秒30至35公尺的強陣風與8至9公尺巨浪。

▲受到今年第6號颱風薔蜜影響，沖繩縣那霸市路樹折斷倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

截至2日上午，已有16人因強風跌倒或遭飛散物擊中而受傷，同時傳出住宅屋頂受損、窗戶破裂等至少15起建物損害案例，另有32起路樹倒塌與1起路燈倒塌。通訊方面，多家電信業者在沖繩與奄美部分地區出現訊號中斷或不穩定情況，部分緊急通報服務也受影響。電力公司統計，鹿兒島與沖繩已有數萬戶停電。

疏散方面，鹿兒島市2日上午針對沿海、河川與山坡等高風險區域，共12萬9413戶、22萬2606人發布避難指示，屬於警戒等級4，要求居民立即離開危險區域。日本政府也透過官房長官木原稔，呼籲民眾依照地方政府指示盡早避難，並強調颱風可能持續影響至3日後，甚至波及首都圈交通。

▲受到今年第6號颱風薔蜜影響，宮崎機場緊急關閉。（圖／達志影像／美聯社）

航空方面，2日已有超過330班往返九州的航班取消，3日仍預計再有約280班停飛。鐵路部分，東海道新幹線與多條在來線3日可能出現停駛或延誤，首都圈部分路線已提前宣布停駛。

高速公路方面，多個區間預計將視風雨狀況封閉，包括沖繩自動車道（高速公路）2日上午11時全線封閉，其他高速公路部分路段則實施通行管制。海運亦受影響，東京灣渡輪已宣布部分航班後提前停航，並預計3日全日停駛。

觀光與大型設施亦受波及。位於東京讀賣樂園內的寶可夢主題戶外園區「Poképark KANTO」宣布因颱風接近，3日全天臨時休園，已購票者將全額退費，預計5日後恢復正常營運。官方強調以遊客安全為優先，呼籲民眾留意後續公告。

▼受到今年第6號颱風薔蜜影響，位於日本四國的高知縣室戶市沿岸，遭受巨浪拍打。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本宮崎縣串間市沿岸遭巨浪拍打。（圖／達志影像／美聯社）

另外，原預計2日在甲子園球場進行的阪神虎、埼玉西武獅對決的第一回賽事，也因颱風逐步靠近而在稍早的中午12時45分宣布停賽。

氣象單位提醒，此次颱風東側帶有大量水氣，可能形成「大氣河流」效應，即使在遠離颱風中心地區也可能出現極端降雨。專家指出，一旦水氣帶被推向陸地，將有機會引發線狀降水帶與連續性豪雨，呼籲民眾持續關注最新氣象資訊並及早做好防災準備。

▼日本時間2日下午2時45分，颱風薔蜜接近九州地區。（圖／日本國氣象廳）