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2萬船員受困！國際海事組織警告：撤離波斯灣「風險仍過高」

▲▼荷莫茲海峽。（圖／路透）

▲荷莫茲海峽情勢仍不穩定。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

聯合國國際海事組織（IMO）秘書長杜明奎（Arsenio Dominguez）警告，即使目前美國與伊朗已經停火，現階段的撤離行動風險依然過高。根據估計，目前受困波斯灣的船上約有2萬名船員。

2萬船員受困　撤離風險仍高

杜明奎5月31日出席雅典波西多尼亞（Posidonia）航運週活動前，向《路透社》表示，「直到根本問題獲得解決，衝突各方達成最終協議、停火或更完整的協議之前，我們無法啟動任何行動。」

他直言，「採取任何行動轉移這些船員的風險都太大，因為他們的安全無法得到任何保證。」

杜明奎表示，IMO積極安排建立安全海事走廊，希望能夠撤離受困船隻，包括近幾週與伊朗及阿曼等相關方磋商。不過，目前海峽開放狀態反覆無常，「直到更可靠的保障出現前，我們不會冒這個險。」

▲▼荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。（圖／路透）

滯留3個月　船運業者也喊苦

根據IMO統計，2月28日衝突爆發以來，已有11名船員在波斯灣罹難。而航運業者指出，船員們已經受困3個月，必須透過協商找到一條安全出路。

海德瑪海運控股公司（Heidmar Maritime Holdings Corp）執行長卡納（Pankaj Khanna）1日透露，旗下一艘船已在波斯灣滯留長達3個月，船員不僅無法與家人團聚，更錯過家中婚喪喜慶等人生大事，「我們需要的是一套明確的框架、規則與條例，告訴我們如何進出。即便已經簽署和平協議，這些細節也必須釐清。」

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