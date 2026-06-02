婚禮當晚墜機！　新娘睜眼心碎目睹「丈夫倒她胸口」已斷氣

▲大衛與潔斯妮搭乘直升機離開婚禮現場，未料起飛不久便墜毀。（圖／翻攝臉書Jaison Mathew）



記者吳美依／綜合報導

美國喬治亞州發生悲劇憾事，一對新人在婚禮結束後，搭乘直升機離開現場，未料起飛不久後就墜機。儘管新娘奇蹟生還，新郎卻不幸罹難。

婚禮搭直升機離開 剛起飛就墜毀

《紐約郵報》報導，這起意外發生在5月29日。25歲新郎大衛（Dave Fiji）和新娘潔斯妮（Jessni）在道森維爾（Dawsonville）舉辦婚禮，數百名親友到場見證。

婚禮結束後，夫妻倆預計當晚9時30分搭直升機前往亞特蘭大（Atlanta）展開蜜月之旅，儘管當晚濃霧籠罩，導致行程延遲，他們與機師最終仍然決定出發。

據悉，機師計畫爬升至較高高度以避開濃霧，未料直升機起飛幾分鐘後，就突然急速墜入附近森林。機師與大衛當場喪命，潔斯妮則在黑暗森林中等待近5小時才獲救。

濃霧能見度低 新郎曾表憂慮

新郎父親喬治（George）轉述，潔斯妮醒來時發現自己被殘骸壓住，而丈夫大衛倒在她胸口。身為護理師的她伸手探了探丈夫的脈搏，但「他的身體已經冷了。」

喬治哽咽表示，兒子大衛本身也是飛行員，婚禮前就對能見度感到憂慮，「他說，這樣的能見度我們不會飛、也不應該飛。」

潔斯妮被送醫檢查後發現並無骨折，僅嚴重割傷與瘀青，預計數日內可以出院。但即使潔斯妮幸運存活，新婚丈夫的去世仍讓她悲痛欲絕。

目前尚不清楚墜機肇因，以及這對新人最終為何仍決定出發。美國國家運輸安全委員會（NTSB）已介入調查。