不會寫程式？輝達徵「簡報設計師」條件曝　年薪上看649萬還可遠距

▲ NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

科技業是理工人專利？輝達（NVIDIA）近期釋出「簡報設計師（PowerPoint Presentation Graphic Designer）」職缺，隸屬行銷部門且可全程遠距工作，薪資依等級最高上看約新台幣649萬元，引發媒體關注。

根據職缺說明，該職位核心任務是與創意總監、藝術指導、平面設計師、文案及客戶經理等跨部門人員合作，運用現有模板、圖像、攝影和插圖等素材設計簡報與文宣，協助傳遞品牌故事，且有機會直接支援輝達高階主管，參與AI、自駕車、機器人、電競等重大產品發表或活動的主題演講設計。

▲ 輝達開出簡報設計師職缺。（圖／翻攝自jobs.nvidia.com）

應徵條件方面，需具備5年以上使用PowerPoint或Google Slides打造品牌視覺簡報的實戰經驗，並提出含資訊圖表、插圖、圖表及影像合成等技術的設計作品集；同時須精通Adobe Creative Cloud，包括InDesign、Illustrator與Photoshop等軟體。學歷要求為平面設計或相關領域藝術學士、理學學士、藝術碩士或同等實務經驗。

薪資結構按職級分層，3級（Level 3）員工年薪介於10萬至16萬6750美元（約新台幣310萬至520萬元），4級（Level 4）則為13萬2000至20萬7000美元（約新台幣410萬至649萬元），另附股權與福利。

不過，職缺說明中明確指出，應徵者必須能夠適應長時間工作，包含夜間及周末出勤，尤其是大型活動前後，且須具備在高壓環境下仍保持效率與冷靜的心理素質。