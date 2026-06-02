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慘遭變態跟蹤虐殺！韓17歲女學生「夢想是救人」　母曝死不瞑目

▲▼23歲張允基涉嫌殺害女學生，被逮後由警方移送檢方調查。（圖／達志影像）

▲23歲張允基涉嫌殺害女學生，被逮後由警方移送檢方調查。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓光州今年5月初爆發慘絕人寰的隨機殺人案！一名懷抱救人夢想的17歲李姓女高中生在凌晨返家時，遭到23歲張姓男嫌持刀砍頸死亡，父母曝女兒送抵醫院時「死不瞑目」。檢警調查，張嫌殺人目的是性侵，曾性侵監禁越南女性，甚至還偷拍小學生，家中藏有嚴重破壞的性愛娃娃。

5月5日凌晨0時11分，光州廣域市（7月即將併入全羅南道，成為全南光州統合特別市）光山區月桂洞某處大學校園附近人行步道，就讀高中二年級的17歲李姓女高中生慘遭23歲男性兇嫌張允基（音譯）持刀攻擊頸部，附近另名同樣就讀高二的男學生在聽到淒厲的尖叫聲後衝往現場，試圖拯救不認識的女學生，卻同樣遭到張允基攻擊，身受重傷。

張允基追擊男學生後，駕車離開現場，改搭計程車逃逸，經過11個小時的追捕後才被警方於5日上午11時逮捕，他向警方辯稱，「原本打算輕生」。據悉，張允基住在光山區當地套房村。

▼南韓光州17歲女高中生李彩媛遭張允基砍殺身亡，5月7日出殯。（圖／VCG）

▲▼南韓光州17歲女高中生李彩媛遭張允基砍殺身亡，5月7日出殯。（圖／VCG）▲▼家屬公開遇害女學生的姓名，盼社會大眾能夠記住曾立志救人的李彩媛。（圖／翻攝自YouTube）

▲家屬公開遇害女學生的姓名，盼社會大眾能夠記住曾立志救人的李彩媛。（圖／翻攝自YouTube）

根據韓媒《MBC News》、《紐西斯通訊社》，李姓女學生慘遭兇嫌砍死後，其父母相當悲痛憤恨，父親接受媒體採訪時，更是主動公開女兒的姓名為李彩媛（音譯），期盼社會大眾能夠記住女兒的姓名，別讓女兒白白犧牲。

家屬透露，李彩媛生前性格相當乖巧、聰明伶俐，其大學志願是就讀「應急救助科」，平時以救人性命為夢想，甚至在大學考試前曾接受諮詢，打聽如何報考相關科系。

李父感嘆，「她真的是非常乖巧的孩子，甚至沒有所謂的『青春期』（指性格不會叛逆）！然而，當天晚間已經過了返家時間，女兒卻仍未接電話。直到之後，電話另一端才傳來某名陌生男性的聲音，說女兒已經停止呼吸心跳，教我們趕快去醫院急診室。」

▲▼南韓光州5日凌晨發生驚悚砍人案，高二女學生遭男嫌持刀砍頸死亡。（圖／翻攝自YouTube）

▲高二女學生遭男嫌持刀砍頸死亡。父母透露女兒「死不瞑目」。（圖／翻攝自YouTube）

韓媒JTBC電視台時事節目《事件班長》採訪，李彩媛事發當天是因為苦讀準備應試，才會直到凌晨返家。父親透露，女兒全身滿是血跡、身上蓋上一層白布，且更是「死不瞑目」。家屬悲憤表示，「孩子睜著一雙大眼！不知道是想見爸媽最後一面，才會沒有閉眼，那一瞬間她是多麼地痛......有多麼想念爸媽。」

母親更指出，他們無論怎麼讓女兒的遺體閉上眼睛，眼睛就是無法閉上，直到最後才以較為強硬的手段成功闔上遺體的雙眼。另外，家屬也透露，救人的高二男學生在傷口尚未癒合之際，哭著前往事發現場哀悼，向家屬自責沒有救活女學生。

▲▼南韓光州發生高二女學生遭隨機砍死命案，警方成功逮捕24歲張姓男嫌。（圖／翻攝自X）

▲南韓光州發生高二女學生遭隨機砍死命案，警方成功逮捕23歲張姓男嫌。（圖／翻攝自X）

根據韓媒《朝鮮日報》、《韓國日報》，檢警在經過進一步的調查後，發現張允基殺害李姓女學生，竟然是以「性侵」為目的，原本打算在完事後勒斃，卻遭到李姓女學生頑強抵抗，最後才決定手持先前購買準備好的刀具，猛砍李姓女學生的頸部。

部分韓媒透露，其實張允基犯案前早就盯上該名女學生，因此事前購買刀具做準備。

光州地檢刑事3部（部長檢察官為金珍嬉）今（2）日表示，以違反性暴力處罰法、殺人未遂、預備殺人、監禁、跟蹤處罰法等罪嫌羈押起訴男嫌張允基。同時，檢警在張嫌的住處發現，藏有許多頸部、腹部遭到嚴重破壞的女性性愛娃娃。

▲▼南韓警方公開男嫌張允基的長相和個人資訊。（圖／光州警察廳）

▲南韓警方公開男嫌張允基的長相和個人資訊。（圖／光州警察廳）

其實早在犯案2天前，張允基就曾於5月3日潛入越南籍女性住處、性侵該名女性，且將該女軟禁長達13個小時。之後，犯罪事實在交友圈傳開，惱羞成怒的張允基更是手持兇器到處尋找該女，企圖殺人洩憤。調查指出，張允基從2024年以來便長期跟蹤該名越南籍女性。

警方將案件移送檢方調查時研判，張允基疑似因為向越南籍女性「求歡不成」，才決定將怒氣轉移至李姓女學生，以此洩憤。

另外，檢警在調查時還在其手機（空機）發現，張允基於2025年6至7月服役擔任社會服務要員期間，曾在當地兒童中心偷拍小學與國中女學生的身體多達7次。

►砍死女學生陪葬！韓光州男嫌坦承「想輕生」　停車隨機找目標下手
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