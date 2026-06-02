多男偷鑽下水道「疑為尋寶」　美媒揭紐約百年都市傳說

#BREAKING: Video footage obtained by Williamsburg 365 shows seven individuals emerging from a manhole at Bedford Avenue and Lynch Street early Friday morning. The unusual activity is part of a series of incidents reported over two consecutive days in Williamsburg. pic.twitter.com/s6sbCbtxyT — Williamsburg 365 News (@Williamsburg365) May 31, 2026

記者吳美依／綜合報導

美國紐約布魯克林日前發生多名男子潛入下水道，秘密活動數小時又爬出的離奇事件。警方調查後研判，這群人是在進行「地下尋寶行動」，撿拾掉落在排水系統中的金飾、硬幣、錢包與廢金屬等有價值物品，以利變賣換錢。

趁夜潛入下水道 警疑為了尋寶

5月29日凌晨1時至2時許，布魯克林的威廉斯堡（Williamsburg）和格雷夫森德（Gravesend）各有一批人趁夜色潛入下水道，他們自備頭燈、鐵鏟與手電筒等裝備，逕自掀開馬路上的人孔蓋，進入地下數小時後又逐一爬出。

《紐約郵報》指出，他們進出下水道的詭異行徑全被監視器拍下，引發外界揣測。紐約市警察局迄今尚未逮捕任何人，僅推測可能與「地下尋寶行動」有關。

<br>

百年傳說吸引人 尋寶被捕早有先例

事實上，紐約市擁有長達7500英里（約1.2萬公里）的龐大下水道系統，自19世紀起便流傳著從中撈獲珠寶的傳說。

2015年時任紐約市警察局長布拉頓（Bratton）坦言，幾乎無法阻止那些敢於撬開近200磅（約90公斤）人孔蓋、潛入下方危險隧道的人，但他強調，「未經授權與訓練擅自進入下水道，不僅違法、極其不負責任，也很危險。」

類似事件並非首次發生。2015年，21歲兼職市府員工埃文斯（Marquis Evans）就帶著2名友人潛入布魯克林下水道，揚言尋找「黃金、珠寶和槍支」，3人在地下搜尋4小時後因非法侵入被捕。

2025年4月，又有3名男子因相同原因在布魯克林落網，其中一名嫌犯格林（Willer Green）坦言，「我們下去是因為有人會把金子掉進去，我們要撿起來賣掉換錢。」

詭異畫面！7名大漢「一個個鑽出下水道」 地下秘密潛伏3小時