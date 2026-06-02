日本熊害失控！秋田老婦「遭撕咬慘死」屍體毀損　闖工廠襲擊4人

▲隨著冬眠結束，日本近期再度頻繁爆發熊害。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本近期熊害頻傳，今（2）日在福島縣、秋田縣再度傳出多起襲擊事故，造成多人死傷。福島一處煉鐵工廠與住宅區遭熊隻闖入，連續攻擊導致4人受傷送醫；秋田則發現一具嚴重毀損的遺體與染血衣物，死者疑似為失蹤的70多歲老婦，最終熊隻遭當地獵友會驅除。

根據《日本放送協會》、《富士新聞網》，福島縣福島市笹木野地區2日清晨6時30分接獲通報，指出「福島製鋼」廠區內出現熊隻襲擊員工。警方指出，熊隻先在工廠內攻擊2人，隨後前往鄰近住宅與其他事業場所，再度造成2人受傷，累計共有4名男女送醫治療，所幸皆意識清楚。

現場位在JR奧羽本線笹木野站附近的工業與住宅混合區。警方表示，自前一週起至昨（1）日晚間已陸續出現熊隻的蹤跡。事發後，熊隻仍滯留在建築物內未離去，警方與市府持續封鎖現場並加強警戒，呼籲民眾避免靠近。

另一方面，秋田縣秋田市河邊地區同日也傳出疑似熊害致命事件。當地警方指出，2日上午7時30分，接獲民眾通報，「母親出門至農地後失聯，現場發現染血衣物與疑似人體倒臥」，警方到場後在農地旁草叢中發現一具遺體，但已嚴重損毀、暫時無法確認身分。

報導指出，失蹤者為73歲女性竹林貞子，疑似遭熊襲擊身亡。現場隨後於上午9時30分，由當地獵友會成功將出沒熊隻驅除殺害。警方表示，由於遺體損傷嚴重，仍需進一步確認身分與死因，但附近地區民眾曾多次目擊熊隻出沒，因此研判死者遭熊隻攻擊的可能性極高。

此外，日媒《IBC岩手放送》補充，事發地點鄰近JR秋田站東南方約10公里的山間住宅區，附近亦有秋田市立河邊小學。受事件影響，校方緊急調整課程，當天暫停進行戶外體育活動，以確保學生安全。