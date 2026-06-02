監獄裝冷氣！法務部花2487萬「人民血汗錢」對抗酷暑　韓國人氣炸

▲南韓法務部投入12億韓元預算在監獄設置冷氣，圖為位於全羅南道長興郡的長興監獄。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓法務部投入約12億韓元（約新台幣2487萬元）的預算，在監獄、看守所等矯正機構加裝冷氣，引發民眾質疑「用人民納稅錢」替監獄裝冷氣。對此，南韓法務部澄清，為了防範高溫傷害，主要是針對高齡、身障與病患等收容人士，改善走廊環境與公務人員工作環境，以降低酷暑帶來的健康風險。

根據《韓聯社》、《YTN News》，南韓法務部今（2）日發布聲明指出，該項冷氣設備補強計畫，主要是針對收容「高齡人士、身心障礙者與病患」等較容易出現熱傷害的族群，優先配置於相關收容空間。

南韓法務部進一步解釋，此次設置的冷氣並非直接安裝在收容房以內，而是設在收容樓層的走廊，透過間接方式降低整體空間溫度，藉此緩和悶熱環境對囚犯等收容人所造成的影響，同時也能改善矯正機關的整體通風與溫度條件。

外界先前得知相關計畫後出現強烈批評，部分民眾質疑，「為什麼要用人民血汗錢替罪犯裝冷氣？」對此，南韓法務部強調，該措施是因應極端高溫的必要措施，並非提供奢侈待遇。

南韓法務部也補充，過去已持續推動防暑措施，包括設置避暑空間以及提供冰水，以預防熱傷害事件發生。南韓政府表示，此次在監獄安裝冷氣，是延續既有防暑政策的一環，重點在於確保收容者與矯正人員的基本健康與安全。

南韓網友留言，「如果有錢，還不如優先改善受害者家屬們的精神健康」、「有多餘的預算花在電費上，還不如減免一般市民或學校的電費」、「讓罪犯過得更舒適」、「法務部所說的熱傷害弱勢階層：內亂罪犯尹錫悅」、「我為了節省電費，反而不敢亂開冷氣」、「為何要重視罪犯的人權」、「監獄環境愈來愈好，李在明準備進去關了嗎？」