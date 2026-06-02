台北密會畫面曝！黃仁勳、SK崔泰源「談AI記憶體」　烤肉聚會再現

▲南韓SK集團會長崔泰源人在台北，1日會晤黃仁勳。（圖／翻攝自SK海力士臉書）

記者羅翊宬／綜合外電報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳本周將再度訪韓，會晤SK集團會長崔泰源等南韓科技產業領袖。此前，黃仁勳在台北與崔泰源會晤，雙方聚焦人工智慧（AI）記憶體合作與未來AI基礎設施發展。隨著輝達與SK海力士在高頻寬記憶體（HBM）合作日益緊密，市場關注黃仁勳是否將擴大AI晶片、機器人與實體AI合作布局。

根據《韓聯社》報導，SK海力士昨（1）日透過官方社群平台公開照片，顯示黃仁勳與崔泰源在台灣台北某處會晤，包括SK海力士執行長郭魯正等雙方主要高層均出席。SK海力士表示，在公司市值突破1兆美元之際，雙方高層齊聚一堂，共同分享這項成果的重要意義。

SK海力士指出，此次會面不僅回顧雙方在AI記憶體領域共同創造的成果，也再次確認攜手開拓AI基礎設施新時代的合作意願。黃仁勳在會後出席與南韓企業人士交流的「Korean Partner Night」晚宴時，也特別提及HBM的重要性。

黃仁勳表示，高頻寬記憶體最關鍵的要素包括性能、品質、可靠性以及供應能力，「因此我們與SK保持非常密切的合作關係」。外界普遍認為，輝達與SK海力士的合作已成為全球AI伺服器與加速器供應鏈的重要環節。

另一方面，韓媒《MBN News》報導指出，黃仁勳將於4日晚間抵達南韓，5日起展開密集行程，除了出席職棒開球活動與參訪NAVER總部外，也將與南韓主要企業領袖舉行非正式聚會。

預計出席者包括崔泰源、LG集團會長具光謨、NAVER創辦人兼董事長李海珍，現代汽車集團會長鄭義宣也正積極協調行程，有望參與。不過，三星電子會長李在鎔因海外出差，預料無法出席此次聚會。

業界分析，會談除了討論下一代AI半導體合作外，也可能聚焦機器人與實體AI（Physical AI）等新興領域。

消息指出，聚會地點可能選在首爾市城東區聖水洞一家知名烤五花肉餐廳，由於黃仁勳向來偏好輕鬆、非正式的交流方式，因此外界也聯想到他去年與李在鎔、鄭義宣在韓式炸雞店舉行的「麻吉聚會」，認為類似場景可能再次上演。

此外，黃仁勳長女、擔任NVIDIA Omniverse與機器人產品行銷資深主管的黃敏珊（Madison Huang），據傳也參與了此次訪韓行程規劃與動線安排，引發外界關注。