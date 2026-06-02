川普才剛宣布停火　真主黨狂攻以色列「夜襲坦克又射彈」

▲以色列防空系統攔截飛彈。（資料照／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普1日宣布說服以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）停火，未料不到幾小時，真主黨就宣布在黎巴嫩南部攻擊以色列多個目標，以色列國防軍（IDF）也證實攔截到2枚來自黎巴嫩的飛彈，雙邊停火再受考驗。

川普出面協調 以軍突襲喊卡

川普1日稍早在真相社群（Truth Social）發文指出，他致電以色列總理納坦雅胡，要求對方取消對貝魯特（Beirut）的大規模突襲行動，納坦雅胡隨即下令部隊撤回，「他讓部隊掉頭了。謝謝你，比比（Bibi，納坦雅胡小名）！」

川普透露，他也與真主黨領袖代表進行交談，「他們同意停止對以色列及其士兵開火，同樣的，以色列也同意停止對他們開火。讓我們拭目以待這種情況能持續多久，希望是持續到永遠！」

▼以色列與真主黨的停火再受考驗。圖為以軍坦克。（資料照／達志影像／美聯社）



不到幾小時 真主黨數度攻擊

但據《衛報》、《法新社》報導，川普發布上述聲明後，真主黨宣稱1日深夜11時過後，在黎巴嫩南部哈達薩鎮（Hadatha）用攻擊無人機擊中一輛梅卡瓦坦克（Merkava），並向以軍陣地發動火箭砲及砲擊。

稍後，真主黨又宣稱在同地區攻擊另外2輛坦克，並以導引飛彈打擊拜亞達鎮（Bayada）的梅卡瓦坦克。

以色列國防軍也證實，當地時間2日清晨多地響起防空警報，隨後攔截到2枚從黎巴嫩飛越以色列北部的飛彈，幸好未傳傷亡。

以軍表示，在攔截行動中，飛彈與火箭砲警報也被啟動，而其中一枚疑似空中目標的物體，墜落在以色列境內靠近黎巴嫩的地方。

攸關美伊談判 政府表態挺停火

此前伊朗外交部長曾說，黎巴嫩永久停火對任何與美協議至關重要，並警告任何戰線違反停火，都將被視為嚴重違反整個協議。

真主黨籍的黎巴嫩國會議員費德拉拉（Hassan Fadlallah）曾表示，該組織支持「在黎巴嫩全境實施全面停火」，黎巴嫩政府也說真主黨已經接受「雙方停止攻擊行為」。