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美放寬輝達出口　 彭博：中國「7所涉軍大學」鎖定H200晶片

▲▼ 輝達 。（圖／路透）

▲至少有7所支援中國軍隊與國防工業的大學，正想方設法取得輝達H200晶片。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國放寬對中國的AI晶片出口管制後，引發國安隱憂。據外媒審閱採購紀錄發現，至少有7所支援中國軍隊與國防工業的大學，正想方設法取得輝達（Nvidia）效能最強大的H200晶片。其中包含被列入美國商務部黑名單的「國防七子」名校，凸顯出美國在防止先進科技流入中國軍方手中，正面臨極大壓力。

規避制裁　「國防七子」名校尋求租賃H200

據《彭博社》報導，在對H200晶片表達強烈興趣的機構中，北京航空航天大學與西北工業大學皆名列專門協助中國人民解放軍的「國防七子」菁英集團。這兩所學校早因推動中國軍事發展，被美國商務部列入黑名單，但如今卻試圖透過「租賃算力」的方式來取得輝達晶片的使用權。

《彭博社》審閱追溯至2011年的紀錄更指出，還有超過25所與中國軍方、國防工業合作的大學和實驗室，正在使用或試圖取得較舊型號的輝達晶片。其中有6所大學因協助解放軍開發飛彈與核能技術，被認定威脅美國國安而遭列黑名單。

調查顯示，這些機構尋求的晶片數量不多，例如單一伺服器配備8個輝達GPU，這對商業巨頭來說微不足道，但《彭博經濟研究》科技分析師鄧麥可（Michael Deng）警告，這足以讓中國將頂尖的開源AI模型，應用於自主武器開發或網路行動等軍事用途，且在H200上運作的速度將大幅提升。

利用法規漏洞？美學者：解放軍別無選擇

這些與中國軍方有關聯的機構，手段包含透過第三方經紀人購買，或是簽署遠端存取合約。部分國安官員認為這是美國法規的重大漏洞：只要晶片託管在中國境外，硬體並未越過邊界，在技術上就不構成「出口」，因此未違反出口管制

文件顯示，這種尋求H200使用權的行動從2025年6月就已開始，並持續至2026年。

美國企業研究院（AEI）研究員費達修克（Ryan Fedasiuk）直言，「問題不在於解放軍是否想依賴輝達，而在於他們現實中根本沒有選擇。」他指出，華為設計的替代產品產量不足，且輝達的品質無人能敵。

輝達駁斥軍用威脅論　美議員怒轟：絕不允許

在輝達執行長黃仁勳的強力遊說下，美國總統川普（Donald Trump）決定允許將H200銷售給經過審查的中國客戶。黃仁勳在2025年受訪時曾駁斥晶片威脅論，直指認為中國軍方會靠美國晶片來製造航空母艦的想法簡直是「瘋了」。

輝達發言人也回應，認為中國軍方會依賴「幾十個二手的GPU」是非常愚蠢的想法，並強調中國擁有數以百萬計的國產晶片可供軍用。中國駐華盛頓大使館則重申，反對將科技與經濟問題政治化與武器化。

然而，美國政界對此依然高度警戒。眾議院外交事務委員會共和黨主席馬斯特（Brian Mast）在華盛頓的一場活動中強硬表示，「我們絕不希望這些晶片接觸到中國的軍方終端使用者。如果只是小孩子玩電玩，我根本不在乎，但當它觸及真實的武器系統與傷亡時，國會絕對會密切關注。」

舊型晶片早被廣泛使用　H200成下一波防堵焦點

事實上，部分黑名單機構早就在使用合法管道取得的舊款輝達晶片。例如北京郵電大學的超級運算中心使用了144顆A800晶片；哈爾濱工業大學已將H100投入使用，更在2025年投標取得H20；中國科學技術大學則使用了200顆A100晶片。

美國商務部已於今年1月正式發布規定，要求尋求出口許可的企業必須確認，H200技術不會落入中國軍方手中。

前沿安全研究所執行董事哈里斯（Isaac Harris）強調，軍方不會把GPU直接塞進飛彈裡浪費錢，而是利用這些先進晶片來加速未來戰力的研發，並操作目標鎖定與資料管理等需要龐大算力的複雜系統。

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