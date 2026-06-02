Google擬野放3200萬隻蚊子　「科技debug」對抗登革熱

▲蚊子可能傳播多種致命疾病。（圖／達志示意圖，下同。）



記者吳美依／綜合報導

Google向美國政府申請許可，計劃2年內在加州與佛州釋放最多3200萬隻絕育染菌雄蚊，以科學手段對抗登革熱、茲卡病毒、屈公病、瘧疾等致命疾病。

釋放3200萬隻雄蚊 科學絕育對抗疾病

美國聯邦環境保護局（EPA）正在審查Google這項實驗性使用許可申請，內容是每年在上述2州各自釋放1600萬隻絕育染菌雄蚊，公眾意見徵集期將在6月5日截止，EPA隨後決定是否核准。

根據Google「Debug」專案，由於雄蚊不會叮人也不會傳播疾病，他們嘗試培育一種攜帶天然細菌「沃爾巴克氏菌（Ｗolbachia）」的雄蚊，與野生雌蚊交配後，產下的卵將無法孵化，使得蚊蟲「族群一代代逐漸縮小」。

Google目前鎖定目標為埃及斑蚊（Aedes aegypti），該蚊種正是登革熱、茲卡及黃熱病的主要傳播源。工程師和科學家們目前正運用數據分析、感測器及AI電腦視覺技術，建立自動化飼育系統，精準分離雌雄蚊並控制釋放數量與地點。

Google強調，傳統噴灑殺蟲劑的方式不僅毒性高，長期效果也日益降低，清除所有積水孳生源更是難以實現，科技驅動的生物防治才是更有效的解方。

Debug來歷曝光 新加坡效果顯著



科技巨頭涉足生物環境實驗，聽起來似乎不太尋常，但Google母公司Alphabet前旗下健康公司Verily Health，曾是「Debug」專案多年來的關鍵推手，嘗試利用科技與數據科學打擊疾病與其他全球健康問題，但該專案2024年12月被Google完全收購。

「Debug」專案在新加坡的先行實驗成果亮眼，持續釋放數百萬隻沃爾巴克氏雄蚊後，當地埃及斑蚊族群成功壓制80至90%，登革熱病例更在6至12個月內減少逾70%。專案負責人厄普森（Linus Upson）說，「在新加坡的成功，讓我們有信心擴大推廣計畫。」