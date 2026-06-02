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愛荷華滅門血案！　男子因「家庭糾紛」槍殺6家人再自盡

記者張方瑀／綜合報導

美國愛荷華州一處住宅於1日驚傳槍響，警方接獲報案趕抵現場後，在屋內驚見4名中彈受害者，且均已明顯死亡。警方隨後展開追查，不料卻陸續在其他地點發現更多死者，連同凶嫌在內，整起事件共造成7人死亡。警方初步調查指出，這起慘劇完全導因於一起同家族成員之間的家庭糾紛。

民宅驚傳槍響　4人中彈當場身亡

這起事件發生在愛荷華州東南部密斯卡丁（Muscatine），當地警局表示，警方在1日中午約12時12分接獲報案，指稱公園大道（Park Avenue）200號路段的一處民宅發生槍擊案，隨即調派大批警員與急救人員趕往現場。

沒想到，當執法人員衝進屋內時，眼前卻是血腥的驚悚畫面。屋內共有4名受害者倒臥在血泊中，身上均有明顯槍傷，救護人員當場宣告4人死亡。

嫌犯徒步逃亡　天橋步道旁開槍自盡

調查人員在案發後迅速鎖定嫌犯身分，確認是現年52歲、住在當地的男子麥克法蘭（Ryan Willis McFarland）。不過警方指出，麥克法蘭在員警趕上門之前，就已經提早一步逃離現場。

當地當局立刻展開搜捕，不久後便在行人天橋附近的河濱步道發現麥克法蘭。然而，此時他身上已帶有自殘的槍傷，儘管現場的員警與急救人員隨即對他實施緊急搶救，麥克法蘭最終仍被宣告當場死亡。

警方擴大搜查　店鋪與另一民宅再搜出2屍

隨著案件深入調查，警方在釐清過程中掌握進一步線索，研判這場殺戮可能還有其他受害者牽涉其中。

果不其然，員警隨後在磨坊街（Mill St.）1509號的一處住宅內，再度發現一名成年男子倒臥屋內，死因同樣是明顯槍傷。緊接著，調查人員又趕往大景大道（Grandview Ave.）808號的一家營業場所，並在裡面搜尋到另一名同樣死於槍擊的成年男子。

初步調查：死者全為嫌犯家人

這起瘋狂槍擊案總計奪走了7條人命。警方在初步調查報告中指出，這起連環槍擊案完全是由一場家庭糾紛所引起，且調查人員相信，所有遭到槍殺的受害者，全部都是嫌犯麥克法蘭的家族成員。

由於目前各單位正極力協助通知死者家屬，當局現階段尚未對外公布受害者的具體姓名。

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