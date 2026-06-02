伊朗控「美方2舉動」暫退出談判　川普狀況外：還沒聽相關報告

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗官員證實，由於不滿美國近期對伊朗沿岸城市發動空襲，加上美方在最後關頭「偷改協議條款」且未告知，德黑蘭當局決定暫時退出終戰及重啟荷莫茲海峽的談判。然而，美國總統川普卻堅稱談判仍在進行中，甚至表示「沒聽說」伊朗喊卡，雙方認知出現極大落差。

不滿美方2大舉動 伊朗暫停談判

綜合《華盛頓郵報》等外媒報導，一名聽取談判簡報的伊朗官員1日透露，對短期內達成協議已不抱太大希望。該官員怒控，美方不但再度空襲伊朗部分沿海城市，甚至在上周末最後關頭修改了協議條款，且完全沒有告知伊方的談判代表，讓談判進展嚴重受挫。

伊朗半官方的《塔斯尼姆通訊社》也在Telegram發文指出，由於以色列持續猛攻黎巴嫩，伊朗談判團隊目前已暫停透過調停人進行的對話與文本交換。更警告，伊朗與盟友武裝組織已經準備好全面關閉荷莫茲海峽，並隨時啟動其他施壓手段。

川普狀況外？堅稱談判「仍在正軌」

面對伊朗大動作放話，美方的反應卻彷彿身處另一個平行時空。據《國會山報》報導，川普1日在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，美伊談判持續進行中；同日他接受ABC訪問時，更樂觀預測可能在「接下來一周」與伊朗達成延長停火並開放荷莫茲海峽的協議。

當被NBC問及伊朗暫停談判一事時，川普則坦言「尚未聽取相關報告」，但他也表示，「這並不意外，因為他們談判比打仗更在行。」川普強調，這不代表美軍會到處亂投炸彈，但美方會繼續維持封鎖策略。

《華郵》形容，川普堅稱談判仍在正軌上的態度，反而凸顯了美伊之間巨大的認知落差。

中東戰火升溫 美軍全面提高警戒

雙方談判僵持之際，軍事衝突仍持續上演。美國中央司令部證實，5月30日與31日已對伊朗南部港市戈魯克（Goruk）及葛希姆島（Qeshm）實施自衛打擊，鎖定並摧毀了伊朗防空系統、地面控制站及2架構成威脅的自殺式無人機。

伊朗則在6月1日反擊一處美軍基地，聲稱是為了報復美軍攻擊波斯灣西里島（Sirri Island）的設施。此外，知情人士透露，為防範敵對行動進一步擴大，分布在歐洲與非洲的美軍規畫人員已主動加強部隊防護措施，全面提高警戒。