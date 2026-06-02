Anthropic秋季IPO、SpaceX本月登場　全球迎史上最大上市潮

▲AI新創公司Anthropic。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

人工智慧產業與太空科技產業今年夏季可望迎來近年最大規模上市潮。人工智慧新創公司Anthropic已率先提交首次公開發行（IPO）申請，預計最快今年秋季掛牌；另一方面，市場高度關注的SpaceX也傳出將於本月12日登陸那斯達克。與此同時，多家媒體報導指出，OpenAI正加速推進上市計畫，希望搶下大型AI企業IPO頭香。全球進入AI新創企業開創的史上最大上市熱潮。

Anthropic提交IPO 預計秋季掛牌上市



擁有Claude系列人工智慧模型的Anthropic於1日提交IPO申請。這家由OpenAI前員工阿莫戴（Dario Amodei）創立的公司近年快速崛起，成為OpenAI最具威脅性的競爭對手之一。

市場目前預估Anthropic估值已逼近1兆美元，但公司尚未公布發行價格、發行股數及募資規模。分析人士指出，若最終估值接近市場預期，將成為近年規模最大的科技業上市案之一。

Anthropic於2021年在舊金山成立，創辦團隊多數來自OpenAI。公司除了持續投入通用人工智慧（AGI）研發外，也積極發展企業級AI應用。去年推出的Claude Opus 4.5被視為目前最強大的程式開發輔助工具之一，進一步推升市場對其成長潛力的期待。

SpaceX本月12日掛牌



另一個焦點則是馬斯克（Elon Musk）旗下太空公司SpaceX。市場傳出SpaceX將於12日在那斯達克掛牌，估值可能落在1.5兆至2兆美元之間，若成真，將直接躋身全球市值前十大企業。

華爾街日報形容，SpaceX上市可能引發前所未見的資金浪潮。公司目前業務涵蓋火箭發射、太空運輸、低軌衛星及Starlink衛星網路服務，近年營收與獲利能力持續成長。作為SpaceX最大股東，馬斯克目前持有超過半數股權。外界估計，若SpaceX以市場預期估值上市，馬斯克個人財富將進一步攀升。

OpenAI加速IPO



與此同時，OpenAI也被傳出正積極籌備上市。華爾街日報先前報導，高盛（Goldman Sachs）與摩根士丹利（Morgan Stanley）已協助草擬招股文件，並準備向監管機構遞交申請。

市場目前對OpenAI估值預估約為8520億美元。雖然OpenAI尚未正式公布IPO時程，但市場普遍預期最快可能於9月完成掛牌。