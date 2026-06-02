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川普飆罵納坦雅胡：你他X在搞什麼鬼？　怒譙「每個人都討厭你」

▲▼美國總統川普與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）於佛州正式會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲外媒消息指出，美國總統川普在電話中，對以色列總理納坦雅胡破口大罵。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

外媒消息指出，美國總統川普在1日的一通電話中，對以色列總理納坦雅胡破口大罵，甚至怒嗆「你他X的到底在搞什麼鬼？」強烈要求他停止對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的空襲行動。這項決定雖然讓以色列軍方緊急踩了煞車、取消轟炸貝魯特，但也讓納坦雅胡在國內面臨反對派與右翼盟友的強烈砲轟。

川普狂飆：要不是我你早就被抓去關了

根據Axios報導，在以色列下令轟炸貝魯特南部的後，氣得伊朗揚言要退出與美國的談判。這也讓川普（Donald Trump）在1日的一通電話中對納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）大發雷霆飆罵對方。

一名美國官員向Axios總結並轉述了川普的原話，指稱川普在電話中怒罵，「你他X的到底在搞什麼鬼？你真的是他X的瘋了。要不是老子我，你早就被抓去關了。我這是在救你的小命欸。現在兩面不討好，每個人都討厭你，大家也因為這件事討厭以色列。」

納坦雅胡急喊卡　遭自家政壇砲轟「只是個傀儡」

納坦雅胡原本在1日稍早，以真主黨發動攻擊為由，下令軍方準備對貝魯特南部郊區展開空襲，但在美國介入後行動直接喊卡。川普也在同一天宣布，以色列和真主黨已經達成停止攻擊對方的默契。

不過，這項政策大轉彎讓納坦雅胡面臨嚴厲砲轟。反對黨領袖拉皮德（Yair Lapid）痛批，政府現在根本是處於「完全被監管」的狀態。

前國防部長李柏曼（Avigdor Lieberman）更直白表示，「納坦雅胡根本不是總理，只是個傀儡。」前總理班奈特（Naftali Bennett）也抨擊，政府已經失去了對以色列主權的控制。

極右派盟友施壓喊「對川普說不」

除了反對派，就連納坦雅胡的政治盟友也極度不滿。國家安全部長班格維爾（Itamar Ben-Gvir）公開呼籲總理硬起來，強調「現在是時候對我們的朋友，川普總統說『不』了。」

他認為以色列應該做該做且必要的事來打擊真主黨，放開戰士的束縛，並恢復北部地區的安全。這番話也凸顯出極右派要求政府不管華府態度，都必須升級軍事行動的強大壓力。

事實上，以色列和真主黨之間的停火協議於4月17日生效，並在華府居中協調下延長了45天。然而，儘管雙方同意休戰，以色列的空襲行動卻始終沒有停過；根據黎巴嫩衛生部報告指出，自3月2日以來，整個黎巴嫩已經有超過3400人喪生。

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