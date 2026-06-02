快訊／俄羅斯深夜狂轟基輔！　愛國者啟動攔截畫面曝光

▲愛國者防空系統啟動攔截。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯2日深夜對烏克蘭發動大規模空襲，針對首都基輔（Kyiv）與全國多處城市狂轟濫炸。基輔市區凌晨傳出連環巨大爆炸聲，甚至引發短暫停電。據悉，俄軍此次動用彈道飛彈與無人機，造成當地多處起火燃燒，而烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）日前就曾根據情報，警告俄羅斯將有這波大動作。

凌晨爆炸聲震醒居民 防空系統緊急啟動

綜合《基輔獨立報》報導，當地時間2日凌晨1時30分左右，烏克蘭首都首次傳出爆炸聲，隨後才發布防空警報；到了凌晨2時15分，市區又傳出一連串巨大的爆炸聲，並伴隨短暫的電力中斷。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）證實，市區發生爆炸，愛國者（Patriot）防空系統已經緊急啟動攔截。

Nonstop explosions rock Kyiv as a massive Russian missile attack pounds the Ukrainian capital. pic.twitter.com/6reiRp3Cuj — Breaking911 (@Breaking911) June 1, 2026

基輔市軍事管理局局長特卡琴科（Tymur Tkachenko）表示，俄羅斯在此次空襲中使用了彈道飛彈。他指出，波迪爾區（Podilskyi district）有車輛因遭攻擊而起火；在另一處地點，飛彈殘骸砸中建築物屋頂引發火災，強大震波甚至將窗戶震碎。

此外，還有無人機殘骸掉落在一家幼稚園附近，奧波隆區（Obolonskyi district）一處施工中的建築工地也傳出火警。

澤倫斯基早示警：莫斯科沒人會突然清醒

事實上，基輔居民連日來一直處於高度警戒狀態。烏克蘭總統澤倫斯基早在5月29日就根據情報部門消息警告，俄軍正準備發動新一波大規模空襲。

他在晚間談話中呼籲民眾留意警報、注意安全，「我們不相信莫斯科裡有任何人會突然清醒過來。大家一定要保護好自己——一有任何威脅跡象就要馬上行動。」

就在2日空襲前夕，澤倫斯基再次發出警告，表示大規模攻擊隨時可能發生，烏克蘭的空中防衛部隊正以現有物資極限24小時待命。同時，他也致信美國總統川普（Donald Trump），警告烏克蘭防空系統嚴重短缺，尤其是反彈道飛彈能力正急遽惡化。

Successful interception of a Russian short-range ballistic missile - possibly carrying a cluster munition warhead - minutes ago over the Ukrainian capital of Kyiv by a MIM-104 “Patriot” Surface-to-Air Missile Battery, amidst a large-scale drone and missile attack by Russia. pic.twitter.com/1zdKVl3V4X — OSINTdefender (@sentdefender) June 2, 2026

▲愛國者飛彈升空攔截俄羅斯襲擊。



俄軍死傷飆破50萬 報復性轟炸頻傳

在這次空襲前，基輔及周邊地區才剛在5月24日遭遇過去一年來最大規模的攻擊。當時俄軍狂射90枚飛彈和600架無人機，甚至動用了不斷對外吹噓的新型武器「榛樹」（Oreshnik）中程彈道飛彈，造成內閣大樓、外交部大樓等地受損，烏克蘭全國共4人死亡、近100人受傷。

俄羅斯近期不斷升級轟炸行動，外界分析這與其在戰場上的進展停滯及外交僵局有關。2026年3月，烏軍發動反攻，成功收復第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk Oblast）大部分失土。

與此同時，根據英國情報部門5月27日的報告，自全面入侵以來，俄軍的陣亡人數估計已飆升至高達50萬人。