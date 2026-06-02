薔蜜襲沖繩！狂風吹破車窗11傷　暴風圈明直撲日本關東地區

記者張方瑀／綜合報導

第6號颱風薔蜜持續發威，目前正沿著鹿兒島縣奄美地方一路北上，首當其衝的沖繩縣傳出至少11人因強風受傷，沖繩與鹿兒島合計有超過4.7萬戶停電。日本氣象廳警告，薔蜜颱風路徑將逐漸轉向偏東，預計明（3日）夾帶暴風圈逼近四國至關東地區；同時受鋒面影響，即使在距離颱風中心較遠的地區，也可能降下致災性豪雨。

沖繩至少11人受傷 逾4.7萬戶停電

根據NHK報導，沖繩縣內各地消防單位統計，受颱風強風影響，已造成至少11人受輕傷。其中，北中城村一名30多歲女性在開車時，車窗遭飛來物體砸破，導致手腳被割傷；名護市一名20多歲男子手指被強風猛吹的住宿設施大門夾傷，另有一名70多歲男子不慎觸摸疑似被風吹斷的電線導致手部受傷。

此外，包含那霸市、沖繩市、宮古島市等8個市町村，共有8名男女因遭強風吹倒，造成頭部與臉部輕傷。

隨著颱風逼近，停電災情也陸續傳出。九州電力公司指出，截至2日凌晨4時，鹿兒島縣包含奄美地方等地約有2萬7000戶停電；沖繩電力公司則表示，截至2日上午6時，沖繩縣內約有2萬5000戶無電可用。

薔蜜轉向 明夾帶暴風圈逼近西日本至關東

日本氣象廳觀測指出，第6號颱風2日上午7時位於鹿兒島縣奄美市西北西80公里的海面上，正於奄美附近持續北上。颱風中心氣壓為975百帕，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒40公尺。鹿兒島縣屋久島町小瀨田更在上午6時前的1小時內，測得34毫米的猛烈雨勢。

▲薔蜜颱風路徑。（圖／翻攝自日本氣象廳）



氣象廳預測，薔蜜颱風的路徑將逐漸轉向偏東，預計在2日晚間相當逼近九州南部。3日將沿著本州南岸朝東北東方向前進，恐將夾帶暴風圈逼近四國至關東的太平洋沿岸。氣象廳預估，2日九州南部、奄美與四國最大風速將達每秒30公尺；海面預計出現猛烈風浪，九州南部與奄美浪高上看9公尺。

鋒面與「大氣河流」發威 遠離中心也有狂風暴雨

除了強風巨浪，降雨威脅更是不容小覷。氣象廳警告，目前有一道鋒面延伸至西日本，預計將從颱風的東北側持續北上。由於發展旺盛的雨雲位於距離颱風中心較遠的北側及東側，因此即使是距離颱風中心較遠的地區，雨勢也會隨之增強；此外，在颱風中心附近以外的地區，也有可能颳起非常強烈的陣風。

受颱風本體及鋒面影響，將斷斷續續降下猛烈暴雨或非常劇烈的陣雨。預估在奄美地方、西日本與東日本太平洋沿岸，以及東北地方太平洋沿岸朝南至東南方開闊的沿山地區一帶，總累積降雨量將會相當可觀。

其中，九州南部與奄美地區發生「線狀對流」（線狀降水帶）的風險極高，災害危險度恐急遽上升。

對此，熟知颱風與豪雨機制的名古屋大學暨橫濱國立大學教授坪木和久指出，目前已確認颱風東側出現大量水氣流入的「大氣河流」（atmospheric river）現象。

他警告，若大氣河流被颱風推擠進入陸地，即使是距離颱風較遠的地區，也有可能降下大雨。他呼籲民眾，大氣河登陸不僅可能引發線狀對流，颱風本身也夾帶大量水氣，務必確實確認災害潛勢圖（防災地圖）與避難所位置，嚴加防範伴隨長浪的巨浪、土石流、低窪地區淹水，以及河川水位暴漲與氾濫等災情。