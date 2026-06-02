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真主黨接受美國「全面停火」提議　暫停與以色列互轟

▲▼ 以色列發動攻擊之後，黎巴嫩南部地區冒煙。（圖／路透）

▲以色列發動攻擊之後，黎巴嫩南部地區冒煙。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

黎巴嫩駐華盛頓大使館於當地時間1日發表正式聲明，證實黎巴嫩境內的政軍組織真主黨（Hezbollah）已經首度鬆口，接受由美國政府所提出的一項互不侵犯提議。據了解，這項全面停止敵對行動的協議，其適用範圍將擴大延伸至整個黎巴嫩國土。

互不侵犯　真主黨停火換「貝魯特南郊」安全

根據《路透社》報導，黎巴嫩總統府官方社群平台X也轉發了這項關鍵聲明。這項美方居中協調的最新停戰協議中指出，雙方休兵將採取兩階段的實質交換，第一階段預計由以色列率先做出承諾，不對黎巴嫩首都貝魯特的南郊地區發動空襲，藉此換取真主黨全面停止對以色列本土的所有攻擊行動。

事實上，在該聲明發布的數小時前，以色列軍方才剛對貝魯特郊區發出嚴厲的施襲警告。

針對這項協議，真主黨籍的黎巴嫩國會議員費德拉拉（Hassan Fadlallah）在接受該組織旗下的瑪納電視台（Al-Manar）訪問時透露，真主黨將會全面力挺在全黎巴嫩境內實施徹底停火，但他也強調，這項安排必須是「以色列軍隊撤離黎巴嫩領土的前奏」。

費德拉拉隨後也語帶保留地表示，組織在接下來的幾天內，將會密切觀察敵對行動是否能真的如期停止並落實。

納坦雅胡撂狠話　曾致電川普：真主黨不收手就炸貝魯特

不過，以色列方面的態度依然十分強硬。據《法新社》報導，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）1日公開宣稱，他先前在與美國總統川普（Donald Trump）進行通話時就曾直言，要是真主黨執意不肯停止對以國境內的襲擊，以色列絕對會毫不猶豫地對貝魯特祭出猛烈打擊。

納坦雅胡的辦公室隨後也發表聲明證實，總理在當晚的通話中向川普明確表達立場，「我告訴川普，如果真主黨不停止對我們城鎮與公民的侵犯，以色列將會對貝魯特的恐怖份子目標展開打擊。」

納坦雅胡更強調，以方的強硬態度至始至終都沒有改變，且與此同時，「以色列國防軍（IDF）將會繼續按照既定計畫，在黎巴嫩南部維持軍事行動。」

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