美國州政府首例！　佛州告OpenAI與奧特曼「危害兒童安全」

▲OpenAI執行長奧特曼。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

就在人工智慧公司OpenAI準備於未來數周申請首次公開發行（IPO）之際，美國佛羅里達州政府1日正式對OpenAI及其執行長奧特曼（Sam Altman）提起訴訟，指控公司忽視內部安全警告，並推出可能對使用者造成傷害的產品。這也是全美首起由州政府直接針對OpenAI提出的同類訴訟。

佛州政府控告OpenAI

彭博報導，佛州檢察長烏特邁爾（James Uthmeier）向州法院提起訴訟，指控OpenAI違反產品責任法，同時涉及過失以及欺騙性與不公平商業行為。訴狀指出，OpenAI明知旗下ChatGPT存在潛在風險，卻仍持續推廣產品，以追求市場領先地位與龐大商業利益。

烏特邁爾在記者會上表示，「奧特曼與ChatGPT選擇AI競賽，而非孩子們的安全與保障。他們將利潤置於公眾安全之上。在佛州，我們不會容忍這種情況。」

佛州政府除要求法院裁定民事罰款外，也尋求禁制令，禁止OpenAI在未取得家長同意情況下，蒐集13歲以下兒童的特定個人資料。

訴狀指出，「這一連串的傷害，是源於被告在明知ChatGPT存在危險的情況下，為了贏得AI競賽並積累鉅額財富而貪得無厭的追求。若不加以遏制，被告的行為將持續威脅佛州居民的健康與安全。」

這起訴訟與佛州今年4月展開的刑事調查分開進行。當時州政府表示，ChatGPT曾被用於佛羅里達州立大學（Florida State University）一起重大槍擊案，因此正調查OpenAI是否需承擔相關責任。

目前OpenAI尚未對最新訴訟發表評論。不過在過去多起類似案件中，該公司均否認有任何不當行為，並強調安全始終是公司的首要考量。