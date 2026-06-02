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川普：有望與伊朗在未來一周達成協議

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普表示，美國與伊朗有望在未來一周內達成協議，不僅延長目前脆弱的停火安排，也可能推動重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。他坦言談判過程仍有若干細節尚待敲定，但整體進展「看起來不錯」，並認為若能透過外交方式結束衝突，其成果甚至可能勝過軍事勝利。

ABC News報導，川普表示，他預期美伊雙方能在未來一周內就延長停火與恢復海峽通航達成共識，「看起來不錯，看起來不錯。」不過，他也透露，談判當天曾出現一段短暫波折，「今天出現了一個小問題，但我很快就把它解決了，你們可能也注意到了。」

根據川普說法，伊朗方面當時對以色列持續攻擊黎巴嫩感到不滿，進而影響談判氣氛，「所以我和真主黨（Hezbollah）談了，我告訴他們不要開火；我也和畢比（Bibi，指以色列總理納坦雅胡）談了，我說不要開火，然後他們雙方就停止互相開火了。」

川普認為，如果最終能與伊朗達成和平協議，其意義甚至超越軍事成果，「這甚至可能比軍事勝利更好。」不過，他也坦承談判並不容易，「這不是一件簡單的事情。你談的是一個非常大的國家，他們是一個非常大的國家，要達成協議並不容易，而且雙方之間存在巨大的敵意。」

川普接著表示，「所以對他們來說並不容易，從我們的角度來看其實也不容易。但我們正在取得我們需要得到的東西。」

至於外界關注的荷莫茲海峽開放備忘錄何時完成，川普則預估進展已接近最後階段，「我認為大概就是未來一周內的事情」。不過他強調，目前尚未正式同意相關文件內容，「我還需要再爭取幾個重點。」

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