澤倫斯基：烏軍具備打擊能力　涵蓋俄軍占領區後勤

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

俄烏戰爭持續超過4年之際，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）1日表示，烏軍已具備打擊幾乎所有遭俄軍占領地區後勤補給線的能力，並強調俄軍在烏克蘭南部與東部占領區已難以找到安全運輸路線。他同時指出，烏軍今年前5個月已攻擊俄羅斯境內15座煉油廠，對俄方燃料供應造成壓力。

烏軍打擊能力涵蓋俄占領區：俄軍已幾乎無安全道路可走

路透社報導，澤倫斯基透過每日例行影片談話表示，烏克蘭軍方持續強化遠程打擊能力，並將攻擊重點放在俄軍補給與後勤系統。澤倫斯基說，「我國部隊現在有能力觸及幾乎遍布整個臨時占領區的俄軍後勤。」

澤倫斯基指出，隨著烏軍無人機與遠程武器運用日益成熟，俄軍在占領區內的運補活動面臨愈來愈大壓力，「實際上，在我國南部和東部，占領軍幾乎沒有安全的道路可走。」

澤倫斯基進一步透露，自今年1月至5月底，烏軍已成功打擊俄羅斯境內15座煉油廠。這些設施是俄羅斯能源產業與軍事補給體系的重要組成部分，近年來多次成為烏軍無人機襲擊目標，他說烏克蘭的行動「進一步證明，占領者在我國土地上不會有安詳的日子」。

澤倫斯基並提到，占領區內已出現物資供應問題，尤其是燃料短缺情況日益明顯，「這一點也反映於物資短缺上，尤其是克里米亞（Crimea）和其他仍遭占領地區的燃料短缺情況。」