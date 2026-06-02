紐時：川普對美國實力「根本性誤判」　美伊陷僵局

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美媒分析，美國總統川普偏好快速、明確且具有戲劇性的外交與軍事勝利，但近期伊朗戰爭與相關談判進展卻陷入僵局。報導認為，這反映出川普政府對美國力量的根本性誤判，美國擅長空中轟炸核設施，但最不擅長的是控制伊朗等國的政治走向。

停火談判近2個月 川普始終難取得突破

《紐約時報》報導指出，川普4月7日宣布美伊停火時，曾在社群平台發文表示，停火的重要前提是荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）必須「完全、立即且安全地重新開放」；然而數周過去，這項目標仍未真正實現。即使目前仍在協商中的諒解備忘錄最終能讓海峽恢復通航，伊朗的核武與飛彈計畫仍大致維持在2月戰爭爆發前的狀態，相關談判也遲遲無法突破。

報導認為，德黑蘭已察覺川普極度不願再次發動大規模軍事行動，原因在於戰爭在美國國內缺乏支持。因此許多伊朗問題專家認為，伊朗很可能沿用過去面對歷屆美國政府的策略，透過拖延談判數月甚至數年來爭取更多利益。

紐時：對美國力量與國際局勢的根本性誤判

這是川普撞上國際現實的結果，部分觀察人士認為，川普在對伊朗與委內瑞拉的軍事行動中曾取得短期成果，因此產生美國軍事力量足以解決任何問題的錯誤認知。一名川普政府高級官員坦言，從空中摧毀核設施是美國最擅長的事情，但左右伊朗等國家的政治發展方向，卻是美國最不擅長的領域。

曾任共和黨已故參議員馬侃（John McCain）幕僚的方丹（Richard Fontaine）表示，外交政策往往是一項漫長且艱難的工作，「川普不是第一位認為能夠為複雜而持久的國際問題找到快速、簡單解決方案的總統；然而，真正決定成敗的往往是後續管理與執行，而不是那些轟動性的重大宣布。」

報導評論，後續執行與長期經營向來不是川普的強項。前總統拜登任內國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）也對川普政府的伊朗政策提出批評，「他試圖轟炸伊朗，試圖封鎖伊朗，試圖恐嚇伊朗，結果他被困住了。」