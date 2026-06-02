高市早苗熱線伊朗總統　獲承諾助日船隻通過荷莫茲海峽

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美伊和平談判仍陷僵局之際，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）1日向日本保證，將協助日本船舶順利通行荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。不過，伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）同日卻揚言，若以色列持續擴大在黎巴嫩與加薩的軍事行動，伊朗不僅將維持海峽封鎖，還可能開闢「新戰線」，再度凸顯德黑蘭內部對區域局勢的強硬立場。

法新社報導，伊朗總統府發表聲明指出，裴澤斯基安與日本首相高市早苗通電話時表示，「我們將努力為日本船舶提供順暢且便利的航行通道。」裴澤斯基安的談話被視為向日本釋出善意訊號。日本高度仰賴中東能源進口，因此荷莫茲海峽能否恢復穩定通航，對東京而言具有重大經濟與能源安全意義。

不過就在伊朗總統對日本作出保證之際，伊朗國家媒體也引述革命衛隊情報機構聲明發出強硬警告。伊朗國家電視台報導，革命衛隊表示，以色列近期持續擴大對黎巴嫩與加薩的軍事行動，已觸及伊朗所認定的「紅線」，「伊朗認為逾越黎巴嫩與加薩的紅線意味著直接戰爭。」

革命衛隊進一步表示，伊朗除了將維持目前荷莫茲海峽的既有局面外，也準備透過具體軍事行動開闢新的戰線，以執行防禦措施。