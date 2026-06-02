美伊破局？川普：談判進展迅速　以色列已停止攻擊黎巴嫩

▲川普表示，美伊談判飛速進行中。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普1日在短短1小時內於自家社群平台「真實社群」（Truth Social）接連發布兩則與中東局勢有關的貼文，其中一則聚焦以色列與黎巴嫩局勢，指以軍已停止在黎巴嫩的攻勢，另一則則簡短表示，美國與伊朗的談判正「以飛快速度持續進行」，顯示華府仍未放棄透過外交途徑結束中東衝突。

川普：對伊談判「飛速進行」

川普在貼文中僅寫道，「與伊朗的談判正以飛快速度持續進行」，並未進一步透露談判內容或進展細節。

不過，伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）稍早報導指出，由於以色列持續對黎巴嫩發動軍事攻擊，伊朗談判團隊已決定暫停透過調解方與美國交換訊息。對此，川普接受NBC訪問時表示，他尚未接獲伊朗停止談判的通知，「保持沉默將是一件非常好的事。如果你想知道真相，我認為我們至今說得太多了。」

川普表示，這並不代表美國即將恢復大規模軍事行動，「我們不會到處轟炸，我們將保持沉默，並持續封鎖。封鎖將像鋼鐵一樣堅固。」

目前美伊雙方仍未達成最終和平協議。黑蘭除了考慮停止與美方談判外，也準備全面關閉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），作為回應以色列在黎巴嫩軍事行動的手段之一。

川普：不在乎美伊談判最終是否破局

川普在電話訪問中被問及若美伊談判最終破局是否感到擔憂時回應，「我不在乎」。他表示，雙方持續數月的談判已開始變得「非常無聊」。

以色列停止攻擊黎巴嫩真主黨

與此同時，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）近日下令以軍攻擊黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南郊地區。該區被視為真主黨（Hezbollah）在黎巴嫩的重要據點。據指出，伊朗已向各方表明立場，要求以色列立即停止在加薩走廊（Gaza Strip）與黎巴嫩的軍事行動，並全面撤出黎巴嫩領土。在相關條件獲得滿足前，德黑蘭不願推進後續談判。

不過，川普在接受媒體訪問後不久，又於Truth Social發文表示，他已與納坦雅胡進行一次「非常有成果的通話」，指以軍已經終止對黎巴嫩首都貝魯特的攻擊行動。

川普指出，以色列不會派遣任何部隊進入貝魯特，而原本已在路上的部隊也已掉頭返回，美方談判代表同時與真主黨進行接觸，而真主黨已同意停止所有攻擊行動，以色列不會攻擊真主黨，真主黨也不會攻擊以色列。