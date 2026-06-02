伊朗傳暫停與美國談判「嗆荷莫茲全面封鎖」　要以軍撤出黎巴嫩

▲以色列與黎巴嫩邊境，一名以色列士兵示意一輛坦克車向前行駛卡車運離現場。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）1日報導，伊朗決定暫停和美國的談判，原因是不滿以色列最近持續攻擊黎巴嫩。

伊朗宣布暫停與美談判



報導指出，原本停火的前提之一，就是黎巴嫩局勢不能再升高，但現在包括黎巴嫩在內，多個地區的停火都被破壞，因此伊朗談判團隊已停止透過第三方進行會談與交換文件。

而稍早美國總統川普則向NBC新聞記者表示，他尚未收到伊朗關於暫停談判的消息。

要求以軍停止加薩、黎巴嫩軍事行動



根據塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）最新說法，伊朗要求以色列立即停止在加薩走廊（Gaza Strip）與黎巴嫩的軍事行動，同時要求以軍全面撤離黎巴嫩境內。

報導並指出，在伊朗以及「抵抗陣營」的相關訴求獲得回應前，德黑蘭方面不會恢復任何形式的談判。

「封鎖荷莫茲海峽」列入討論



此外，塔斯尼姆通訊社還透露，伊朗與區域內結盟的武裝勢力，已將「全面封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）」以及「開啟其他戰線」納入討論範圍，相關區域包括紅海（Red Sea）南端的曼德海峽（Bab el-Mandeb）。

曼德海峽過去曾多次發生由伊朗支持的葉門武裝組織「青年運動」（Houthi）襲擊商船事件，引發國際關注。

對於相關消息，美國有線電視新聞網（CNN）表示，已向白宮詢問回應，但目前尚未獲得正式說法。

以軍空襲貝魯特南郊 美方傳已協調



另一方面，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天稍早已下令軍方對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南郊展開攻擊。

該地區被視為黎巴嫩政軍組織「真主黨」（Hezbollah）的重要據點，而真主黨也是「抵抗軸心」（Axis of Resistance）的一部分，該聯盟由伊朗在中東扶植的多個武裝團體組成。

另有以色列官員向CNN透露，以方在攻擊貝魯特前，已事先與美國進行協調。