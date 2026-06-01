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摩納哥王妃罕曬11歲龍鳳胎合照！　高顏值盡得媽咪真傳

摩納哥夏琳王妃公開與11歲龍鳳胎雅克王子、嘉貝拉公主的合照，慶祝母親節。（翻攝palaisprincierdemonaco IG）

▲摩納哥夏琳王妃公開與11歲龍鳳胎雅克王子、嘉貝拉公主的合照，慶祝母親節。（翻攝palaisprincierdemonaco IG）

圖文／鏡週刊

為慶祝法國母親節，摩納哥夏琳王妃（Princess Charlene）難得在社群平台分享與11歲龍鳳胎子女──雅克王子（Prince Jacques）、嘉貝拉公主（Princess Gabriella）的溫馨合照，龍鳳胎遺傳母親的高顏值也掀起話題。

母親節曬溫馨合照？　龍鳳胎金髮神複製夏琳王妃？

夏琳5月31日在摩納哥王室官方IG分享全新合照，並發文寫下：「祝所有母親母親節快樂。只見47歲的她摟著一對兒女入鏡，3人都穿白色服裝，畫面溫馨。兒女的外貌都十分精緻，好基因明顯來自母親。仔細看嘉貝拉公主已穿耳洞，戴上金色耳環。

摩納哥夏琳王妃罕曬11歲龍鳳胎合照！　高顏值盡得媽咪真傳

▲摩納哥夏琳王妃公開與11歲龍鳳胎雅克王子、嘉貝拉公主的合照，慶祝母親節。（翻攝palaisprincierdemonaco IG）

根據《HELLO!》報導，法國和瑞典的母親節通常訂於5月最後一個星期日，但若碰上五旬節，法國與摩納哥則可能會順延至6月第一個星期日慶祝。

晚出生2分鐘卻是王位繼承人？　摩納哥王室制度有何特殊之處？

事實上，夏琳去年12月也曾分享龍鳳胎11歲生日照片，他們同樣穿著白色服裝，母親節照片應是和當時的出自同一組。近年龍鳳胎逐漸開始承擔更多公開職務。今年2月，他們曾出席冬季奧運活動、3月則與父母一同接待教宗良十四世。去年他們也完成天主教重要的「初領聖體」聖事。

雅克王子（左）與嘉貝拉公主（右）已11歲，兄妹感情相當親密。（palaisprincierdemonaco IG）

▲雅克王子（左）與嘉貝拉公主（右）已11歲，兄妹感情相當親密。（palaisprincierdemonaco IG）

摩納哥夏琳王妃罕曬11歲龍鳳胎合照！　高顏值盡得媽咪真傳

▲夏琳王妃與亞伯特二世親王育有一對龍鳳胎。（翻攝palaisprincierdemonaco IG）

其中，雅克王子身為摩納哥王位第一順位繼承人，今年3月還罕見單獨陪同父親亞伯特二世親王（Prince Albert II）出席公開活動，顯示他正逐步投入王室公務。雖然他比姊姊嘉貝拉晚出生2分鐘，但依照摩納哥王室採行的男性優先繼承制度，他仍是未來王位繼承人。

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