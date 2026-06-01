被提離婚崩潰！美醉男「開挖土機」把家拆了　妻女屋內嚇瘋尖叫

▲美國一名中年男子被妻子提離婚，竟氣到開挖土機拆家。（示意圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

美國賓州發生離譜事件，一名48歲男子被妻子提離婚，當場情緒崩潰，竟親自駕駛挖土機，拆毀自家房屋後半部，絲毫不顧屋內妻子與2個女兒的生命安全。

CBS報導，5月26日上午，這起事件發生在巴特勒郡（Butler County）水牛鎮（Buffalo Township）。該媒體空拍畫面顯示，一台紅色挖土機停放在院子裡，周遭散落建築材料與殘骸，而房屋結構已遭破壞大半。

根據調查與起訴文件，皮爾茲薩（Eric Pierwsza）在外喝酒一整晚才回家，隨即與妻子爆發激烈口角。聽見妻子開口表示「這段婚姻結束了」，他立刻出言威脅，「如果結束了，我就把房子拆掉。」

隨後，皮爾茲薩不顧妻女都仍待在屋內，立刻跳上院子裡那一台久保田（Kubota）挖土機，對著自家開挖。

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Police say a Pennsylvania man allegedly used an excavator to tear into his family’s home after his wife told him their marriage was over. Authorities claim his wife and two daughters were still inside as he damaged the house, while a frantic… pic.twitter.com/5v0RO1xsyH — Complex (@Complex) May 31, 2026

妻子慌忙撥打911報案，接線員在通話中清楚聽見女子驚叫聲，以及挖土機巨大的作業聲響。皮爾茲薩終於停止拆家之後，衝進屋內拿包包，隨即逃往鄰近的芬恩鎮（Fawn Township），但很快就被警方逮捕。

據悉，皮爾茲薩的妻子已向法院申請人身保護令。而警方指出，房屋結構受損程度嚴重，已出現安全疑慮。皮爾茲薩落網後，面臨造成災難性破壞、魯莽危害他人安全及妨害秩序等多項指控，預計6月9日出庭。