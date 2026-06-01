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被提離婚崩潰！美醉男「開挖土機」把家拆了　妻女屋內嚇瘋尖叫

▲▼拆房,拆除,工地,都更,怪手,挖土機。（圖／VCG）

▲美國一名中年男子被妻子提離婚，竟氣到開挖土機拆家。（示意圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

美國賓州發生離譜事件，一名48歲男子被妻子提離婚，當場情緒崩潰，竟親自駕駛挖土機，拆毀自家房屋後半部，絲毫不顧屋內妻子與2個女兒的生命安全。

CBS報導，5月26日上午，這起事件發生在巴特勒郡（Butler County）水牛鎮（Buffalo Township）。該媒體空拍畫面顯示，一台紅色挖土機停放在院子裡，周遭散落建築材料與殘骸，而房屋結構已遭破壞大半。

根據調查與起訴文件，皮爾茲薩（Eric Pierwsza）在外喝酒一整晚才回家，隨即與妻子爆發激烈口角。聽見妻子開口表示「這段婚姻結束了」，他立刻出言威脅，「如果結束了，我就把房子拆掉。」

隨後，皮爾茲薩不顧妻女都仍待在屋內，立刻跳上院子裡那一台久保田（Kubota）挖土機，對著自家開挖。

妻子慌忙撥打911報案，接線員在通話中清楚聽見女子驚叫聲，以及挖土機巨大的作業聲響。皮爾茲薩終於停止拆家之後，衝進屋內拿包包，隨即逃往鄰近的芬恩鎮（Fawn Township），但很快就被警方逮捕。

據悉，皮爾茲薩的妻子已向法院申請人身保護令。而警方指出，房屋結構受損程度嚴重，已出現安全疑慮。皮爾茲薩落網後，面臨造成災難性破壞、魯莽危害他人安全及妨害秩序等多項指控，預計6月9日出庭。

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