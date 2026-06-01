專挑赴日旅客！Booking.com爆訂房資料外洩　多家飯店示警

▲ Booking.com疑似發生用戶個資外洩，被詐騙集團利用。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

知名訂房平台Booking.com爆出用戶個資外洩危機，日本多家高級飯店相繼示警，詐騙集團疑似鎖定赴日旅客，透過WhatsApp等通訊軟體發送釣魚訊息，誘騙受害者點擊惡意連結並輸入信用卡資料，目前已逾10家飯店集團發出相關警示。

日本J-CAST報導，帝國飯店、大阪新大谷飯店皆於5月22日在官網發布公告，提醒透過Booking.com或Agoda訂房的旅客提高警覺。

帝國飯店、新大谷飯店急示警

帝國飯店公關部門說明，確認有旅客收到可疑信件和簡訊後，飯店方即刻發布警示，強調這些訊息中附有導向釣魚詐騙網站的連結，呼籲旅客切勿點擊，所幸目前尚未接獲旅客信用卡資料遭盜用的通報。

大阪新大谷飯店也強調，飯店方與Booking.com從不會透過WhatsApp或其他外部通訊軟體索取信用卡資訊或傳送付款連結。

話術製造緊迫感誘騙

東京新宿的京王廣場飯店也警告，詐騙訊息慣用「訂房資料不完整」、「請於24小時內更新資訊，否則訂房將自動取消」等話術製造緊張，誘騙旅客落入圈套。

由於詐騙集團疑似已掌握旅客姓名、電話、電子郵件、入住日期及訂房編號等資訊，訊息內容極具可信度，難以辨別真偽。

黃金周後災情擴大 調查進行中

這波詐騙攻勢自日本黃金周前後開始升溫，Booking.com日本分公司雖稱目前未發現後台系統遭入侵的跡象，但相關調查仍在持續。

Booking.com官方此前也於5月9日發布公告稱，「網路犯罪集團正透過WhatsApp鎖定日本旅客發動釣魚詐騙」，並重申平台絕不會以電話、簡訊、電子郵件或WhatsApp等管道向旅客索取信用卡資訊，呼籲用戶收到任何可疑訊息務必提高警覺，切勿輕易點擊不明連結。