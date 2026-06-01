噁！泰38歲逆子天天傳訊「逼親媽性交」　牆上挖洞偷窺洗澡

▲警方在屋內發現多個孔洞，疑似是男子用來偷窺母親洗澡用。（圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國北欖府一名57歲的母親長期遭到自己親生兒子的變態性騷擾，38歲的兒子不僅每天奪命連環傳送極度露骨的「求歡簡訊」，要求與母親發生性關係、約去飯店開房，甚至在住家浴室牆壁上偷挖洞，暗中偷窺媽媽洗澡，使母親每天活在恐懼中。

根據Khaosod報導，被害的57歲婦女因為長期活在兒子的恐懼中，嚇得根本不敢回家，因此只能暫時依靠朋友收留。警方1日下午1時30分帶著荷槍實彈的警察破門攻堅兒子的住處，展開突襲任務。

儘管攻堅當下，38歲的嫌犯疑似因提前聽到風聲逃逸無蹤，但警方在屋內調查時，確實在浴室牆壁上發現一個被硬生生挖出的隱密孔洞。被害婦人眼眶泛紅地證實，這是兒子為了偷看她洗澡、上廁所，故意動手腳鑿出來的「偷窺洞」。

被害人表示，兒子多次透過LINE等通訊軟體向她表示，「妳的全身上下我早就全部看光光了」、「我已經很久沒有和女人發生關係了，我現在不想要別人，我只要我媽媽一個人」等求歡訊息，甚至還主動傳送各大廉價旅館的定位，威脅親生母親跟他一起去開房，行徑極其令人作嘔。

因為男子近年情緒愈發失控，甚至開始隨身攜帶開山刀在社區晃蕩，嚇得被害人不敢回家，只能長期借住在好友的家中，躲避兒子的騷擾。

被害婦人表示，兒子17歲染上毒癮，人生徹底走偏，儘管她試圖阻止，卻仍然沒用，因此希望警方可以對兒子進行藥物檢測，並將其繩之以法。

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