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日本啟動反傾銷調查！　大動作鎖定「台韓中」鋼鐵產品

▲▼堆積在南韓平澤港的鋼鐵產品。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本對台灣、南韓以及中國鋼鐵展開反傾銷調查。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本經濟產業省與財務省1日正式宣布，針對廣泛應用於汽車、家電及建築材料的進口「熱軋鋼板」與「冷軋鋼板」，政府已正式啟動「反傾銷稅」調查。日方懷疑，來自中國、南韓及台灣的鋼鐵大廠，長期以極其不合理的低廉價格向日本市場傾銷，已對日本本土鋼鐵企業造成嚴重實質損害。這項調查預計在1年內拍板，一旦查證屬實，日本政府將依法課徵高額懲罰性關稅。

根據《日本放送協會》報導，熱軋鋼板以及由其進一步加工製成的冷軋鋼板，是製造汽車車體、家電外殼與各類建材不可或缺的核心基礎材料。然而，包含日本製鐵（Nippon Steel）與JFE鋼鐵（JFE Steel）在內的日本本土幾大鐵鋼巨頭，近年來因不敵進口低價鋼材嚴重蠶食市場，利潤大打折扣。

為此，日本鋼鐵界在今年2月聯手向日本政府遞交正式申請書，控訴中國、南韓及台灣的鋼材涉嫌以「不當的低廉價格」進行惡意傾銷，強烈要求財政當局應加徵反傾銷關稅以保護本土核心產業。

日本政府審查後認為指控具備高度合理性，1日正式對外發布公告。接下來，相關部門將向中、韓、台等進口企業核對其「母國國內售價」與「出口日本價格」的價差；同時也將同步盤點日本國內企業在同類型鋼材上的產量流失與財務受損變化。調查原則上將在1年之內完成，並根據結果決定是否正式實施反傾銷課稅。

日本鐵鋼聯盟常務理事山下隆也指出，由於中國國內不動產市場近年陷入嚴重低迷與暴跌，導致其國內生產的大量鋼材嚴重供過於求，為了消化驚人產能，中國開始以幾近破壞市場行情的低價，將鋼材大量外流至國際市場，引發全球鋼鐵價格雪崩。

山下隆也強調，「因為中國產能過剩的問題，國際上已經看到紀錄性的鋼材輸出暴增。目前世界各國與各個區域，都已經相繼針對中國等低價鋼材發動制裁措施。日本現在面臨不公平貿易的威脅也急遽升高，我們高度肯定與理解日本政府本著公正且獨立的立場，加速導正這場不公平競爭。」

 
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