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伊朗控美國違反停火協議　警告將採取必要措施捍衛國安

▲▼ 伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baqaei）。（圖／VCG）

▲圖為伊朗外交部發言人巴格赫里。（圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）1日指責美國違反停火協議，並警告伊朗將採取一切必要措施來捍衛國家安全。

法新社、伊朗國際等報導，巴格赫里稱，不只是以色列違反停火協議，美國也在該區域大規模違反停火協議，美國的侵略行為導致伊朗軍隊對發動攻擊的據點展開反擊。

巴格赫里也強調，黎巴嫩停火是任何停火協議或與美國達成終戰協議中不可分割的一部分。他同時指控，美國政府不斷改變立場，持續提出新的或相互矛盾的要求，使外交談判進程一再拖延。

伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）也說，美國顯然未遵守停火協議，包括持續封鎖伊朗港口、未能約束其盟友以色列在黎巴嫩升級軍事行動。

另外巴格赫里也說，伊朗現階段並未與美國針對核計畫細節進行談判，「關於核議題細節尚未進行任何談判。現階段，我們的優先要務是結束這場戰爭」。

此前，美國軍方宣稱，在周末期間鎖定伊朗戈魯克（Goruk）以及葛希姆島（Qeshm Island）的雷達與無人機設施發動自衛性打擊行動，並稱這是對伊朗侵略行動的回應。

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關鍵字：

伊朗美國停火中東

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