鄭麗文訪美踢鐵板？恐無緣見川普政府高層　美媒曝原因

▲ 鄭麗文訪美行前記者會。（圖／記者徐文彬攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國民黨主席鄭麗文1日晚間將啟程赴美，展開為期16天的訪問行程，自稱肩負「和平使命」。美中台三方關係暗潮洶湧之際，外界關注她是否能在華府打開局面，或者反而成為北京輿論戰的一枚棋子，但親近白宮的人士說法指出，她恐怕難與川普政府高層碰面。

《華爾街日報》引述消息人士說法指出，華府的慣例是只有被認定為有望執政的外國反對派領袖，才會獲得美方高層接待，但鄭麗文目前尚未達到此門檻。儘管鄭麗文本人已公開表達會晤川普的意願，但她也坦言難度很高。

一中論述撞牆 智庫：華府恐視為拖延援台掩護

鄭麗文向美方強調，中華民國憲法本身即蘊含兩岸同屬一個中國的原則，堅稱自己是較現任政府更能穩定台海局勢的領導人，而這套論述與北京慣用說辭不謀而合。

曾任國民黨立委、現任華府智庫哈德遜研究所的許毓仁（Jason Hsu）直言，鄭麗文將憲法解讀為「一中原則」，在華府可能被解讀成拖延對台國防支持的政治掩護，觀感上的傷害已經形成，「而在華府，觀感往往會演變成政策風險。」

北京押注2028大選 習近平力捧鄭麗文

接近北京的人士透露，習近平已將部分政治籌碼押注在鄭麗文身上，力捧她成為2028年台灣總統大選候選人，藉此推動所謂的「和平統一」進程。

紐約智庫外交關係協會亞洲研究員石可為（David Sacks）指出，「中國花了不少心力提高她的聲望」，若鄭麗文能帶著與美方高層接觸的成果返台，將是「相當強大的政治籌碼」。

▲ 川普在川習會後暫緩對台140億美元軍售。（圖／路透）

美台灣連線將施壓 警告讓步北京恐削弱國會支持

長期力挺台灣安全的美國國會跨黨派「台灣連線」成員預料將在會談中就向鄭麗文施壓，並警告她若國民黨製造向北京讓步的觀感，將削弱美國國會對台支持力道。

川普目前已暫緩一筆140億美元的對台軍售案，涵蓋愛國者系統升級、那薩姆斯防空飛彈及無人機反制系統等項目。雖有高層議員數月前非正式點頭同意，但行政部門迄今未依法通知國會詳情，外界擔憂此案恐被川普當成與習近平談判的籌碼。

對此，一名美國政府資深官員反駁外界「美國減少對台支持」的說法，強調川普去年12月已批准逾111億美元對台軍售，金額超過拜登執政4年的總和，並稱川普將「在相當短的時間內」對新一批軍售案做出決定。

林佳龍批和平論述 陸委會籲勿附和北京敘事

台灣外交部長林佳龍則直接批評鄭麗文的和平論述，認為她應先要求習近平公開宣示放棄武力犯台。陸委會副主委沈有忠也呼籲鄭麗文應代表台灣社會主流民意，而非附和北京的「一中」敘事。

哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）預計與鄭麗文會晤，他稱屆時將「少說多聽」。他最想釐清的問題是鄭麗文主張的對中和解路線究竟著眼於長期維持現狀，或有計畫地引導台灣向北京條件靠攏，「她對表達自身立場非常謹慎，所以我會仔細聆聽。」

報導還提到，今年下半年預計還將舉行3場川習會，台灣面臨的風險是，北京可能已擬定一套向華府爭取更多讓步的策略，且每一步都建立在前一次成果之上。不過，台北方面公開表示對此並不擔心。