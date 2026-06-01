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馬來西亞新制上路　16歲以下兒少「禁註冊社群媒體帳號」

▲社交App，臉書，IG，小紅書，TikTok。（圖／記者廖婕妤攝）

▲馬來西亞也祭出兒少社群媒體禁令。（示意圖／資料照）

記者吳美依／綜合報導

馬來西亞網路安全新制今（1）日正式上路，全面禁止16歲以下兒童與青少年註冊社群媒體帳號，違規平台最高可罰1000萬令吉（約新台幣7900萬元）。

要求年齡驗證機制　還要加強內容管控

《美聯社》等外媒報導，根據最新規定，凡在馬來西亞擁有800萬以上使用者的社群媒體平台，包括臉書、Instagram、TikTok及YouTube等，均須建立年齡驗證機制，透過比對政府核發的身分證或護照等官方文件，禁止16歲以下人士註冊帳號。

馬來西亞通訊及多媒體委員會（MCMC）表示，將給予相關平台「寬限期」以完成系統建置，但未說明確切時程。

除了年齡驗證之外，各平台也須加強內容管控，包括建立檢舉回應機制、廣告商驗證措施、主動標示遭變造內容，並解除誘導使用者過度使用的「操控性設計」功能。

MCMC強調，這些規定並非意在阻止兒童接觸網路或數位科技，而是期待服務提供商解決網路危害問題，並確保實施適齡防護措施，保護兒少免受有害內容、網路霸凌及不當平台設計的傷害。不過，若兒童設法規避法律，其家長不會受到懲罰。

保護兒少　全球掀網路安全趨勢

去年12月，澳洲成為全球第一個要求TikTok、YouTube、Snapchat等主要平台刪除16歲以下使用者帳號的國家，否則將祭出鉅額罰款。印尼今年3月強制實施16歲以下禁用社群媒體的法令，未來可能擴大適用至網購等所有數位平台。土耳其國會4月也通過法律，將禁止未滿15歲兒童使用社群媒體。

此外，英國、法國、西班牙、丹麥、泰國與南韓等多國亦正積極研議類似限制。

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兒少社群媒體網路安全馬來西亞

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