貝魯特驚見逃難潮！納坦雅胡下令打擊　控真主黨違反協議

▲圖為在黎巴嫩南部地區的以色列坦克。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與國防部長卡茲（Israel Katz）表示，已指示以色列國防軍（IDF）對黎巴嫩首都貝魯特南郊的真主黨（Hezbollah）目標發動打擊。

以色列時報引述兩人的聯合聲明指出，「鑑於真主黨恐怖組織一再違反停火協議，並持續攻擊我國城市與人民，總理納坦雅胡與國防部長卡茲已指示以色列國防軍對貝魯特達希耶區（Dahiyeh）的恐怖分子目標進行打擊」。達希耶是真主黨的據點，位在貝魯特南郊。

在以色列威脅發動打擊之後，根據外媒發布的相關影片，可見黎巴嫩平民正逃離達希耶區，交通變得堵塞。

حركة نزوح من الضاحية الجنوبية لبيروت بعد أوامر نتنياهو باستهدافها pic.twitter.com/vBDs9ca19z — العربية (@AlArabiya) June 1, 2026

路透指出，自從4月中旬停火以來，以軍與真主黨持續交火。真主黨使用價格低、易組裝的自殺式無人機，這類無人機難以被防空系統攔截，造成多名以色列士兵在黎巴嫩南部陣亡。

黎巴嫩的戰事是伊朗戰爭中波及範圍最廣的外溢衝突。自3月2日真主黨開始向以色列發射火箭彈與無人機、為其盟友伊朗撐腰以來，已有超過120萬名黎巴嫩人因以色列的空襲與疏散令而被迫離開家園。

據黎巴嫩政府統計，此次軍事行動迄今已造成逾3370人死亡，以色列方面則表示，這段期間有24名士兵及4名平民罹難，以色列北部也有數萬人因真主黨的火箭彈與無人機攻擊流離失所。