法海軍登船檢查俄油輪　馬克宏批「影子艦隊」躲制裁

▲法國海軍登上俄羅斯油輪「塔戈爾號」（Tagor）。（圖／翻攝X@EmmanuelMacron）

記者吳美依／綜合報導

法國海軍5月31日登船檢查俄羅斯油輪「塔戈爾號」（Tagor），該船疑似懸掛假旗幟、規避國際制裁，遭法軍依法扣押並強制改變航向。

馬克宏親宣布 批評規避制裁船隻

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）親自在X發文宣布，「此次行動發生在大西洋公海，獲得包括英國在內的多個夥伴支持，並且全程嚴格遵守海洋法」。

他同時批評，船隻規避國際制裁、違反海洋法並資助俄羅斯對烏克蘭長達4年多的戰爭「令人無法接受」。

La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale.



Cette intervention a été effectuée en Atlantique, en haute mer,… pic.twitter.com/zxEslYjbUE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026

法海軍登船干預 抓獲假旗幟

法國大西洋海事局1日也發布聲明表示，法國海軍在布列塔尼半島（Brittany）最西端以西逾400海里（約740公里）海域，對一艘來自俄羅斯北方港口摩爾曼斯克（Murmansk）的油輪採取干預行動。

海事局說明，此次任務旨在查核這艘船的真實國籍，因為該船疑似懸掛假旗幟。登船檢查後，文件審查確認旗幟存在違規疑慮。依國際法與檢察官要求，該船隻已被強制扣押並轉向駛往指定港口。

不過，海事局並未提到該船名稱。

《路透社》指出，英法誓言加強攔截俄羅斯被制裁的「影子艦隊」（shadow fleet）通行該國水域。英國首相施凱爾（Keir Starmer）今年3月宣布，他已授權軍方登上「影子艦隊」所屬船隻。不過航運資料顯示，仍有數十艘與俄羅斯相關的船隻持續穿越英國水域。