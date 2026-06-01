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屍塊噴飛200公尺！外籍男「衝進鐵軌」遭火車撞碎　魂斷芭達雅

▲▼驚悚！外籍男「中央佔軌」慘遭曼谷特急火車撞碎　屍塊噴飛200米…下半身失蹤。（圖／翻攝自khaosod）

▲火車駕駛表示，死者突然衝進鐵軌內，根本來不及反應。（圖／翻攝自khaosod）

記者王佩翊／編譯

泰國芭達雅發生一起火車撞人事故，一列特急旅客列車5月30日行經春武里府邦拉蒙縣時，在軌道中央當場撞飛一名外籍男子，死者身體因遭受劇烈撞擊當場撕裂，屍塊與內臟噴飛鐵軌，最遠散落至200公尺遠。警方與大批救援人員在現場發動地毯式搜救，至今仍無法湊齊死者遺體。

根據The Thaiger報導，泰國春武里府警方指出，這起鐵道事故發生於5月30日。事發地點位於邦拉蒙縣（Bang Lamung）廊巴賴區（Nong Pla Lai）的「農格艾（Nong Ket Yai）」村落鐵軌段。

當救援人員抵達現場時，眼前的景象令人毛骨悚然。由於死者被特急列車正面猛烈撞擊，整個人當場被輾碎，殘肢與屍塊沿著鐵道軌道一路噴飛、散落長達200公尺。

大批搜救人員在草叢與鐵軌間進行地毯式搜集，然而直到深夜，死者的右小腿以及左手腕仍未完全尋獲。由於死者遺體殘缺不全，且身上沒有攜帶任何護照或身分證件，警方目前僅能依據其外觀特徵，初步研判死者為一名年約30至40歲的外籍男子。

根據調查，案發當時，他身上穿著一件英超足球俱樂部的藍色球衣、黑色短褲與白色運動鞋。警方也在現場附近的樹叢下，發現了一個裝有墊子和數瓶水的塑膠袋，懷疑可能是死者留下的物品。

現年51歲的火車駕駛員皮拉蓬（Peerapol Iam-noy）在接受警方調查時，驚魂未定地還原了撞擊前的恐怖瞬間。皮拉蓬透露，當時他正駕駛著該班特急列車，全速朝著曼谷火車站的方向行駛。然而，就在列車即將通過農格艾村路段時，他突然看到一名身材高大的男子闖入軌道，站在鐵軌正中央，隨後竟然轉過身去，背對著疾馳而來的火車，當時距離車頭僅剩不到2公尺，駕駛根本來不及煞車。

警方目前正透過現場留下的零碎衣物與數位鑑識緊急釐清死者身分，初步判斷應是臥軌輕生。

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