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日本三陸外海「慢速滑移」加速！　專家憂：大地震最後稻草

▲▼ 日本311大地震,東日本大地震。（圖／路透）

▲日本311大地震前也曾觀測到「慢速滑移」現象。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

日本4月以來地震活動明顯增加，全日本各地已累計發生7次以上震度5弱以上的有感地震，其中三陸外海的異常活動尤其引人關注。日本地震調查委員會指出，當地持續偵測到一種稱為「慢速滑移」的無感地殼運動現象正在加速，由於這與2011年東日本大震災發生前的徵兆相似，已促使多位地震學者公開示警，擔憂會成為引起強震的最後一根稻草。

三陸外海接連警訊引發關注

根據《朝日電視台》報導，4月20日，三陸外海發生規模7.7強震，岩手縣久慈港測得高達79公分的海嘯，當局隨即發布「北海道・三陸外海後續地震注意資訊」。同月，長野縣北部與鹿兒島縣奄美地方也先後出現震度5強的有感地震。最近一次則是5月15日，宮城縣發生震度5弱地震，造成東北新幹線一度暫停行駛，影響範圍相當廣泛。

慢速滑移是什麼

「慢速滑移」（slow slip）是指地下斷層以極為緩慢的速度錯動，不會直接引發明顯震動，但會逐漸釋放地層內累積的應力。然而，這股被釋放的力量若轉移至周邊原本就已承受高度應變的區域，便可能加速觸發鄰近地帶的強震。

東北大學災害科學國際研究所助教岡田悠太郎表示，「慢速滑移所分配的應變量雖然相當微小，但它有可能成為引爆地震的最後一根稻草。」他同時指出，如何區分「會引發大地震的慢速滑移」與「不造成影響的普通慢速滑移」，將是未來地震研究的重要課題。

波及範圍恐不只三陸

東京大學名譽教授笠原順三則進一步提醒，三陸外海的地震活動在歷史上與釧路外海、根室外海乃至色丹島一帶有所關聯。他指出，過去曾有十勝外海強震發生後，色丹島隨即出現規模8左右地震的紀錄，因此根室、釧路一帶也需提高警戒。

此外，長野縣北部近期沿著糸魚川，靜岡構造線斷層帶連續發生兩起規模5左右的地震，由於該斷層帶與南海海槽相連，笠原認為，南海海槽相關的地震活動整體上也可能正在升溫。

夏季地震防災有別於一般認知

面對地震威脅，民眾的防災準備同樣不容忽視，尤其夏季發生強震時，停電往往使冷氣與電風扇完全失去作用。然而日本全國作為避難所使用的公立學校體育館中，設有冷氣的比例僅約23.7%，在酷暑中避難的條件十分嚴峻，過去已有避難者因高溫而中暑送醫的案例。

部分地方政府已著手改善，例如高知縣黑潮町在避難所裝設太陽能板，確保停電後仍能維持基本電力供應風扇運轉，並選擇在8月與11月分別舉辦防災演練，讓居民親身體驗不同季節的應變方式差異。

平時備妥這些物品才能安心

專家建議，民眾平時可將寶特瓶裝水冷凍保存，一旦停電即可作為保冷劑使用，搭配保冷袋攜帶至避難所。乾洗髮也是夏季防災的實用選項，不僅能維持個人衛生，也有助於穩定心情與改善睡眠品質。在食物儲備方面，可加入番茄罐頭或醃黃瓜等蔬菜類食品，以確保在非常時期仍能攝取足夠的蔬菜營養，降低中暑風險。軟硬體雙管齊下，才能在夏日緊急避難時兼顧安全與健康。

 
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