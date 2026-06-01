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白炸了？美以聯手轟地下飛彈基地　伊朗「靠推土機」神速復原

▲▼ 伊朗伊斯法罕（Isfahan）核子技術研究中心隧道入口，遭到美國空襲前後的衛星影像。分別攝於6月20日和22日。（圖／路透）

▲ 伊斯法罕核子技術研究中心隧道入口去年遭美國空襲。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美伊戰火雖已停歇逾7周，但伊朗的地下飛彈戰力正悄悄捲土重來。CNN最新衛星影像分析揭露，伊朗靠著推土機、卡車等低技術施工設備，便快速清除美軍與以色列耗費巨資轟炸所造成的破壞。專家認為，這表明光靠打擊隧道入口無法摧毀德黑蘭飛彈能力。

CNN發現，美以聯合空襲的18處地下飛彈設施共69個隧道入口中，伊朗已重新打通50個。不僅如此，幾乎所有被炸出彈坑的基地道路都已填平整修，其中2處基地甚至已完成重新鋪設路面。

衛星影像直擊：卡車填土、工程車同步復原

美以曾多次空襲伊斯法罕郊外一處基地，在2個隧道入口附近炸出至少18個坑洞。但5月初的衛星影像可見卡車進行填土作業，另外2個入口更是早已疏通，往基地的道路也已重新鋪平。科梅因（Khomeyn）附近另一處基地的衛星照則顯示，4月中旬就有至少10輛工程車輛同步投入復原工程。

專家認為，伊朗地下設施目前仍儲存約1000枚飛彈，因這批庫存深埋地底，不太可能因地面攻擊遭受太大破壞，更何況以色列在去年6月的十二日戰爭便已採用相同打法打擊地道入口。

專家示警：有發射車就能打　生產線停了也不怕

美國詹姆斯馬丁禁止核擴散研究中心研究員萊爾（Sam Lair）表示，只要伊朗仍擁有飛彈發射車和操作人員，即便飛彈生產線停擺，仍具備發動攻勢的條件。

美以除封鎖隧道入口外，也大規模打擊伊朗的飛彈供應鏈，包括電子零件製造廠、推進劑生產設施及飛彈機體工廠。停火當天，美國國防部長赫格塞斯宣稱伊朗「沒有能力補充損耗、重建國防工業」，但美國情報評估顯示，伊朗已著手重啟無人機生產，並逐步補充飛彈發射車與製造產能。一名美國官員向CNN坦言，「伊朗重建速度已超越情報界預設的所有時程。」

▲▼ 伊朗飛彈。（圖／路透）

▲ 伊朗地下仍有大量飛彈庫存。（圖／路透）

伊朗備戰20年　修復靠推土機就夠

漢堡大學和平研究與安全政策研究所資深研究員卡帝雪夫（Timur Kadyshev）分析，「要造成這種程度的破壞必須使用非常精密且昂貴的武器」，「但伊朗重建方式極其原始，只需要推土機就行了。」他強調，伊朗20年來持續建構這套地下防護體系，對這場戰爭準備充分。

萊爾也坦言，美軍擅長取得戰術層面的成果，封堵伊朗飛彈陣地便是例子，「但若缺乏合理的戰略目標與可實現的勝利路徑，戰術成功最終可能淪為失敗。」

美方回應保守　分析人士憂攔截庫存持續消耗

美國國防部發言人帕尼爾（Sean Parnell）未正面回應CNN報導，僅重申，「美軍是全球最強大的武裝力量，隨時具備在總統指定時間與地點執行任務的一切能力。」

目前美伊雙方已就重新開放荷莫茲海峽達成初步協議，但仍需數月時間敲定細節。分析人士警告，在美軍飛彈攔截庫存持續消耗之際，伊朗飛彈威脅的潛在規模正被嚴重低估。

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