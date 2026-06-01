白炸了？美以聯手轟地下飛彈基地　伊朗「靠推土機」神速復原

▲ 伊斯法罕核子技術研究中心隧道入口去年遭美國空襲。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美伊戰火雖已停歇逾7周，但伊朗的地下飛彈戰力正悄悄捲土重來。CNN最新衛星影像分析揭露，伊朗靠著推土機、卡車等低技術施工設備，便快速清除美軍與以色列耗費巨資轟炸所造成的破壞。專家認為，這表明光靠打擊隧道入口無法摧毀德黑蘭飛彈能力。

CNN發現，美以聯合空襲的18處地下飛彈設施共69個隧道入口中，伊朗已重新打通50個。不僅如此，幾乎所有被炸出彈坑的基地道路都已填平整修，其中2處基地甚至已完成重新鋪設路面。

NEW INFOGRAPHIC—New assessments indicate Iran has reopened many underground missile sites damaged by U.S. and Israeli strikes, restoring access to buried arsenals and potentially expanding its long-range missile threat. Experts say the effort underscores the limits of air… pic.twitter.com/YUqA0XJe2D — Mossad Commentary (@MOSSADil) May 31, 2026

NEW: CNN reports satellite imagery shows Iran has reopened 50 of 69 tunnel entrances at missile facilities struck during the war, with repair work underway at multiple sites.



Experts say Iran could still conduct missile launches even with reduced production capacity if launch… pic.twitter.com/Ml0ZvjmTpP — Conflict Radar (@Conflict_Radar) May 31, 2026

衛星影像直擊：卡車填土、工程車同步復原

美以曾多次空襲伊斯法罕郊外一處基地，在2個隧道入口附近炸出至少18個坑洞。但5月初的衛星影像可見卡車進行填土作業，另外2個入口更是早已疏通，往基地的道路也已重新鋪平。科梅因（Khomeyn）附近另一處基地的衛星照則顯示，4月中旬就有至少10輛工程車輛同步投入復原工程。

專家認為，伊朗地下設施目前仍儲存約1000枚飛彈，因這批庫存深埋地底，不太可能因地面攻擊遭受太大破壞，更何況以色列在去年6月的十二日戰爭便已採用相同打法打擊地道入口。

專家示警：有發射車就能打 生產線停了也不怕

美國詹姆斯馬丁禁止核擴散研究中心研究員萊爾（Sam Lair）表示，只要伊朗仍擁有飛彈發射車和操作人員，即便飛彈生產線停擺，仍具備發動攻勢的條件。

美以除封鎖隧道入口外，也大規模打擊伊朗的飛彈供應鏈，包括電子零件製造廠、推進劑生產設施及飛彈機體工廠。停火當天，美國國防部長赫格塞斯宣稱伊朗「沒有能力補充損耗、重建國防工業」，但美國情報評估顯示，伊朗已著手重啟無人機生產，並逐步補充飛彈發射車與製造產能。一名美國官員向CNN坦言，「伊朗重建速度已超越情報界預設的所有時程。」

▲ 伊朗地下仍有大量飛彈庫存。（圖／路透）

伊朗備戰20年 修復靠推土機就夠

漢堡大學和平研究與安全政策研究所資深研究員卡帝雪夫（Timur Kadyshev）分析，「要造成這種程度的破壞必須使用非常精密且昂貴的武器」，「但伊朗重建方式極其原始，只需要推土機就行了。」他強調，伊朗20年來持續建構這套地下防護體系，對這場戰爭準備充分。

萊爾也坦言，美軍擅長取得戰術層面的成果，封堵伊朗飛彈陣地便是例子，「但若缺乏合理的戰略目標與可實現的勝利路徑，戰術成功最終可能淪為失敗。」

美方回應保守 分析人士憂攔截庫存持續消耗

美國國防部發言人帕尼爾（Sean Parnell）未正面回應CNN報導，僅重申，「美軍是全球最強大的武裝力量，隨時具備在總統指定時間與地點執行任務的一切能力。」

目前美伊雙方已就重新開放荷莫茲海峽達成初步協議，但仍需數月時間敲定細節。分析人士警告，在美軍飛彈攔截庫存持續消耗之際，伊朗飛彈威脅的潛在規模正被嚴重低估。