黃仁勳本週赴韓！傳揪財閥大咖「大啖五花肉」　造訪NAVER第二總部

▲去年10月，黃仁勳與三星李在鎔（左）、現代鄭義宣（中）在首爾炸雞店把酒言歡。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

業界消息人士1日透露，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）本週訪問首爾時，預計與南韓各大財閥掌門人會面。除了AI科技合作前景，是否有機會重現「財閥男團炸雞局」，也掀起熱烈討論。另有消息指出，他將親自訪問南韓網路科技巨頭NAVER第二總部。

重現炸雞局？訪韓行程滿滿

根據《韓聯社》掌握消息，黃仁勳預計4日晚間抵達韓國，5日起正式展開行程，首先就要跟韓國財閥掌門人會面。

參與聚會的重量級大咖包括SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨、NAVER創辦人李海珍。此外，現代汽車集團會長鄭義宣也正積極協調行程中。不過，三星電子會長李在鎔因海外行程衝突，本次將遺憾缺席。

至於備受矚目的巨頭會面地點，據悉很可能選在首爾聖水洞的一家烤五花肉餐廳。該餐廳一名員工向《韓聯社》證實，「輝達確實已經先辦理了預約，並表示會再重新確認最終出席人數，隨後完成正式訂位。」

由於黃仁勳向來偏好「輕裝便行」的非正式交流（Casual Meeting），而且會面地點皆選在「熱門打卡景點」，讓各界紛紛好奇，這是否將重現去年10月引爆話題的「財閥男團炸雞局」。當時，黃仁勳、李在鎔與鄭義宣在首爾三成洞的一家炸雞店碰面，大啖炸雞、舉杯暢飲，引爆社群瘋傳。

▼三人喝起「交杯酒」。（圖／VCG）



此外，據悉黃仁勳還將前往首爾蠶室棒球場，為斗山熊的主場賽事擔任開球嘉賓，並計畫在新羅酒店與韓國企業家舉行座談會。

蘇姿丰也來過 黃仁勳傳將訪問NAVER

這是黃仁勳繼去年10月赴慶州出席APEC工商領袖峰會後，時隔約7個月再度踏上韓國。業界消息人士透露，雙方正討論安排黃仁勳訪問位於京畿道的NAVER第二總部「1784大樓」，時間可能落在6月8日。

1784大樓共28層樓，作為NAVER第二總部，並被譽為未來科技的實驗室，內部集結了機器人、雲端運算、數位孿生（Digital Twin）及5G網路等頂尖技術。若黃仁勳順利成行，全球AI晶片霸主與韓國本土平台龍頭之間的合作藍圖，將變得更加具體。

值得一提的是，超微（AMD）執行長蘇姿丰（Lisa Su）今年3月已率先造訪1784大樓，並與NAVER簽署AI基礎設施合作相關的諒解備忘錄。

不過，針對具體的訪韓行程與會談議題，NAVER與輝達雙方皆低調回應，稱目前無法證實任何內容。