85歲日司機撞死2路人後逃逸　學校認：招不到人又回聘

▲肇逃司機酒井照也。（圖／截圖取自日テレNEWS NNN）

文／CTWANT

日本愛知縣名古屋市日前發生一起死亡車禍，一名85歲游泳學校接駁車司機駕車行經路口時，疑似闖紅燈撞上2名路人，造成2人傷重不治。肇事駕駛事後逃離現場，遭警方逮捕後坦承犯行。所屬游泳學校則表示，該名駕駛原已退休離職，但因長期招募不到新司機，才再度以兼職身分回任，未料卻發生憾事。

根據日本媒體報導，85歲的酒井照也於5月29日下午5時許，駕駛游泳學校接駁巴士行經名古屋市南區一處路口時，疑似未依號誌停車闖紅燈，隨後撞上2名正在通行的路人。

事故造成36歲的大石有記與35歲的田中新傷重不治。警方指出，酒井照也撞人後並未停車處理，而是直接駕車離開現場，因此依肇事逃逸方向展開調查。

警方進一步追查發現，酒井照也在逃逸途中又與另一輛車發生碰撞，最終遭警方逮捕。落網後，他已坦承相關犯行，詳細事故原因及責任歸屬仍待進一步釐清。

肇事司機所屬的游泳學校負責人受訪時表示，酒井照也從60多歲起便擔任接駁車駕駛，過去未曾發生重大交通事故。不過，由於膝蓋長期疼痛，他曾主動離職退休。

校方透露，後續因長期招募不到合適駕駛人員，因此再度邀請酒井照也回任，並以兼職方式繼續擔任接送工作。未料如今卻發生重大死亡車禍，讓校方也感到十分遺憾。

其中一名死者家屬受訪時表示，兒子當天如同往常一般出門，沒想到接獲警方通知後趕往醫院，卻被告知人已經過世，讓家屬至今仍無法接受這項噩耗。家屬也質疑，高齡85歲的駕駛是否仍適合繼續駕車，認為如此年紀不應再從事接送工作。

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