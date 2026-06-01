機上藍牙驚見「炸彈」！美聯航緊急折返　竟是16歲少年闖大禍



▲聯合航空一架客機因「炸彈」疑慮緊急折返。（示意圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國聯合航空（United Airlines）一架從紐澤西州飛往西班牙的班機緊急折返，甚至驚動聯邦調查局（FBI）介入調查，因一名少年把自己的藍牙裝置命名為「炸彈（bomb）」，害得全機虛驚一場。

藍牙「炸彈」 害全機折返

《紐約郵報》報導，5月30日傍晚6時，聯合航空UA236號班機從紐澤西州紐瓦克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）起飛，預計前往西班牙馬略卡島帕爾馬（Palma De Mallorca）。

未料，班機起飛後，機上藍牙搜尋畫面竟出現名為「炸彈」的裝置。儘管機組人員要求所有乘客關閉藍牙設備，「炸彈」名稱卻仍持續留在線上，他們別無選擇，只能決定折返。

當局全面搜查 虛驚一場

當晚9時30分左右，飛機重新降落紐瓦克機場，警方立刻疏散所有乘客，並對機艙展開全面清查。與此同時，美國運輸安全管理局（TSA）與海關暨邊境保護局（CBP）也對所有乘客重新進行安全審查。

隨後調查結果顯示，所謂「炸彈」竟是其中一名16歲乘客，為他的智慧健康手環Fitbit取的藍牙名稱。

聯合航空發言人證實，UA236班機為處理「潛在安全疑慮」，已安全返回紐瓦克，並在更換新一批新機組人員後，繼續完成行程。

地方當局正在進一步調查這起事件，該少年尚未面臨任何指控，但FBI已正式介入調查。